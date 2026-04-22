    Mundial 2026

    50 días para el Mundial 2026: México vs. Equipos de África en Mundiales

    La Selección Mexicana se verá las caras ante un equipo de la CAF por quinta vez en su historia.

    Por:
    Alonso Ramírez
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    Video Historial de juegos de México vs. África en Mundiales

    Estamos a 50 días del banderazo inicial de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, en la que México, Estados Unidos y Canadá tendrán acaparados los ojos del mundo a través del futbol.

    El mundo sabe que el Estadio Ciudad de México será tres veces mundialista y tendrá el partido de la gran inauguración entre la Selección Mexicana y Sudáfrica, una reedición del primer juego del Mundial del 2010.

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    Con este partido recordaremos cómo le fue a México en los juegos que ha disputado en la historia de los mundiales frente a rivales de la Confederación Africana de Futbol.

    México vs. Equipos de la CAF en Copas del Mundo

    Sin contar el juego que sucederá el próximo 11 de junio en la cancha del Estadio Ciudad de México, son 4 los encuentros registrados entre la Selección Mexicana y selecciones africanas, un registro de una victoria, dos empates y una derrota.

    • Mundial Argentina 1978

    Dentro del Grupo B, el Tri enfrentó a Túnez y cayó por marcador de 3-1.

    • Mundial Alemania 2006

    La Selección Mexicana se midió ante Angola, pero la escuadra de Ricardo La Volpe no pasó del 0-0.

    • Mundial Sudáfrica 2010

    México se detuvo para ver un empate a un gol en la inauguración de aquella Copa del Mundo.

    • Mundial Brasil 2014

    El Tri enfrentó a Camerún y logró sacar el triunfo por 1-0, gol que hizo Oribe Peralta en juego del Grupo A.

    Video ¡Calienta motores! Este es el partido de inauguración del Mundial 2026
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