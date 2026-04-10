México Chucky Lozano habría preferido el dinero a ser elegible para el Mundial 2026 Javier Aguirre habría hablado con el delantero para considerarlo rumbo a la Copa del Mundo, pero le impuso una condición que no quiso cumplir.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Revelan la razón por la que Hirving Lozano habría preferido perderse el Mundial

El director técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, presentará en unas semanas su lista definitiva para la Copa Mundial 2026 y uno de los jugadores que pudo haber considerado era Hirving Lozano; sin embargo, esa posibilidad quedó descartada, pues el delantero habría preferido cobrar su salario completo en el San Diego.

Según reveló el reportero Gibrán Araige en Insiders de TUDN, el Vasco habría hablado con el Chucky Lozano debido a su situación con San Diego, club que buscaba rescindir su contrato y llegar a un acuerdo para que continuara su carrera. Aguirre le habría comentado que lo tenía en cuenta para el Mundial, pero que necesitaba que tuviera minutos.

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Sin embargo, Chucky Lozano habría rechazado esa posibilidad al preferir cobrar su contrato completo con el equipo de la MLS por el tiempo restante estipulado aunque se perdiera la Copa del Mundo, por lo que quedó sin posibilidades de ser tomado en cuenta.

"Me platicaron que hubo una charla entre Javier Aguirre y Chucky Lozano hace unos meses con todo este problema que tiene en San Diego. Tengo entendido que buscaban rescindir el contrato y buscar llegar a un arreglo y el Chucky dijo 'a mí me pagas todo mi contrato'. Hubo una charla entre Aguirre y el Chucky donde el Vasco le dijo 'a mí me interesas, te tengo en la órbita, pero necesito que juegues' y el Chucky le dijo que no", contó Araige en Insiders.

¿CUÁNDO FUE LA ÚLTIMA VEZ QUE CHUCKY LOZANO JUGÓ?

El último juego de Hirving Lozano con San Diego fue el 29 de noviembre del año pasado en los Playoffs de la MLS. En tanto que con la Selección Mexicana su último juego fue ante Uruguay en partido amistoso.