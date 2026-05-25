México La Selección Mexicana convivió con jugadores de México 86 Con la incorporación de los futbolistas europeos del Tri serán 25 y solo queda un lugar en el equipo que participará en el Mundial 2026.

Video Mundial 2026: ¿Quién será el jugador 26 de la Selección Mexicana?

Con la incorporación de Álvaro Fidalgo, Julián Quiñones, Santiago Gimenez, Obed Vargas, Raúl Jiménez y Johan Vásquez a lo largo de la semana, únicamente quedará un sitio para un futbolista en la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026.

Y Gibrán Araige, de TUDN, desde la concentración del representativo en el Centro de Alto Rendimiento, explica quien podría ser.

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"Ya se incorporaron Álvaro Fidalgo y Julián Quiñones, llegaron el día de hoy. Este martes se incorporan Santiago Gimenez y Obed Vargas y en Los Ángeles. El fin de semana llegarán Raúl Jiménez y Johan Vásquez con lo que Javier Aguirre tendrá a 25 jugadores concentrados", explicó.

"Queda el 26, un tapado. Podría ser Kevin Castañeda, Alejandro Gómez, 'El Pue'. Ambos concentrados todavía, los únicos dos que quedan de los sparrings que había llamado el Vasco o podría haber por ahí alguna sorpresa todavía ya lo había dicho Aguirre, la lista no está cerrada", añadió.

En el CAR, reporta Araige, el día fue movido con ensayos de seguridad e incluso invitados: seleccionados de México 86 que comieron con el grupo.

"Hoy también un día muy movido en el CAR hubo militares miembros de la Guardia Nacional. Empiezan los ensayos del dispositivo de seguridad que habrá aquí durante la Copa del Mundo. Será la casa del Tri durante todo el Mundial.

"Y también hubo visita de los exseleccionados de México 86, algunos de ellos que fueron invitados por Javier Aguirre para comer con los seleccionados actuales, convivir con ellos, compartir experiencias y, sobre todo, darle mucho ánimo a este equipo nacional de cara a la Copa del Mundo", concluyó Araige.