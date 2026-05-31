    México 2026

    ¿Cuándo y qué hora sale la lista de convocados de México al Mundial 2026?

    Javier Aguirre debe dar a conocer la convocatoria de 26 jugadores para la Copa del Mundo.

    Por:Antonio Quiroga
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    Video Javier Aguirre ya tiene definida a su lista de 26 convocados

    Las convocatorias de selecciones al Mundial 2026 poco a poco se han ido conociendo y la de México es una de las más esperadas por millones de aficionados.

    Tras el triunfo de la Selección Mexicana 1-0 ante Australia en Pasadena, restan pocas horas para saber a los 26 jugadores que representarán al Tri en la Copa del Mundo.

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    Se espera que sea este domingo a las 20:00 horas CT México (22:00 horas ET EUA), cuando se dé a conocer la lista de convocados, pero Javier Aguirre apuntó que podría ser hasta este lunes a las 11:00 horas CT México (13:00 horas ET EUA).

    Cabe recordar que la FIFA dio como fecha límite para entrega de listas oficiales de jugadores convocados el 1 de junio, por lo que en las próximas horas debe haber noticias.

    ¿Cuándo se da la convocatoria de México para el Mundial 2026?


    En las últimas semanas se han dado a conocer nombres que pueden integrar la lista de México al Mundial 2026, aunque siempre se dejó abierta la posibilidad a cualquiera que estuviera en la prelista de la Selección Mexicana.

    Primero, desde el pasado 6 de mayo trabajaron jugadores de la Liga MX y en la última semana se sumaron los futbolistas que militan en el extranjero, principalmente de Europa.

    En el camino se fueron quedando elementos que parecían tener un boleto asegurado como son los casos de Rodrigo Huescas o Germán Berterame, además del lesionado Julián Araujo y los descartes de Carlos Rodríguez y Marcel Ruiz.

    El próximo jueves será la prueba final ante Serbia donde se podría ver parte del 11 inicial en la inauguración, la cuál será el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México ante Sudáfrica.

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