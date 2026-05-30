Mundial 2026 Horario y dónde ver el México vs. Australia rumbo al Mundial 2026 Este sábado la selección mexicana enfrentará al cuadro de Australia en el Rose Bowl de Pasadena, California.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Horario y dónde ver el amistoso México vs. Australia rumbo al Mundial 2026

La Selección Mexicana se encuentra en los últimos detalles para conformar la plantilla definitiva de 26 jugadores que afrontarán la Copa Mundial FIFA 2026. Para muchos su última oportunidad será este sábado en el duelo ante Australia.

Previo a su debut en la Copa del Mundo, el Tri tiene su penúltimo encuentro de preparación frente a los Socceroos que también se encuentran en la parte final de su preparación.

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Australia lleva varias semanas en territorio estadounidense como parte de su campamento mundialista, ya que uno de sus rivales es justamente Estados Unidos.

Luego del encuentro, el técnico Javier Aguirre dará a conocer su lista definitiva el domingo. El jueves tendrá su último amistoso ante Serbia en Toluca.

El partido entre la Selección Mexicana frente a Australia se jugará este sábado 30 de mayo en la cancha del Rose Bowl.

HORARIO Y DÓNDE VER EL AMISTOSO MÉXICO VS. AUSTRALIA

Cuando: sábado 30 de mayo en el Rose Bowl de Pasadena, California.

Horario: El Mexico frente a Australia se disputará en punto de las 20:00 horas CT de México y 22:00 horas ET, 21:00 horas CT y 19:00 horas PT en Estados Unidos.