Mundial 2026 Por qué le dicen Tri a la Selección de México: origen e historia del apodo El origen del mote del equipo mexicano se debe a los colores utilizados en su bandera nacional.

Video Leyendas mundialistas de México 86 visitaron la concentración de la Selección Mexicana

La Selección Mexicana que inaugurará el Mundial 2026 ante Sudáfrica tiene un apodo al que siempre se le hace referencia alrededor del mundo, ese mote es el del Tri.

Este sobrenombre tiene largo recorrido al querer instaurarse desde 1956, pero que de igual forma choca con otros equipos nacionales como Costa Rica y Ecuador, y hay una razón fundamental por la que también tienen ese sobrenombre.

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El Tri es una de las selecciones que más veces han asistido a la Copa Mundial de la FIFA y con su participación en la justa de Mundial 2026, México llegará a un total de 18 participaciones en este tipo de eventos.

HISTORIA DEL MOTE DE LA SELECCIÓN DE MÉXICO



Esta historia del origen del apodo del Tri comienza desde los años 50s como un intento de alentar la identidad nacional entre jugadores y afición, pero con un uniforme que por lo regular mantenía solo dos tonalidades: verde y blanco.

Además, para los uniformes de visita por lo regular predominaba el guinda, por lo que el color rojo casi no era utilizado más que en pequeños detalles como pasó en la segunda playera para el Mundial Argentina 1978.

A partir de 1984 se decidió cambiar el color de las calcetas verdes a rojas para que ahora sí se usaran los tres que maneja la bandera nacional: verde, blanco y rojo, para que naciera por fin el mote del Tricolor o el Tri.