Mundial 2026 Álvaro Fidalgo agradece apoyo de sus compañeros en Selección Mexicana El mediocampista del Tricolor afirma sentirse contento, pero adaptándose al equipo y sus compañeros.

Video Álvaro Fidalgo sorprende hablando de la lista del Tri para el Mundial

Luego de la victoria de la Selección Mexicana ante Australia en duelo amistoso, Álvaro Fidalgo advirtió que se enfrentaron a un equipo como los que se toparán en la justa mundialista.

"Al final son unos partidos que es lo que te vas a encontrar, equipos así, equipo como este que son muy físicos, muy fuertes, rápidos, que roban y salen rápido atacando los espacios".

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Al hacer el análisis del penúltimo encuentro de preparación del Tri rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Maguito consideró que a los Socceroos les costó adaptarse al sistema de juego de Javier Aguirre.

" La primera parte no supieron identificar tanto cómo estamos jugando y los primeros 15 minutos del segundo adaptaron algo al descanso y cambió un poco la cosa. Un partido muy completo del equipo en todas las líneas, para estar contentos".

Sobre su adaptación a la Selección Mexicana a pesar de los pocos partidos que ha jugado, Fidalgo se dijo contento y agradecido con sus compañeros.

" Adaptándome, estoy muy contento estando aquí, compartiendo vestuario con tan buenos jugadores, con mi cuerpo técnico, con todo, me siento en casa, la verdad. Dar las gracias a los compañeros por las cosas que me dicen, cómo me arropan y dar las gracias a todos".

Finalmente, el mediocampista aceptó que sí existen nervios al estar a pocas horas de que se dé a conocer la lista final de la Selección Mexicana que acudirá al Mundial 2026.

"Sí, la verdad e sperando con ansia, a ver qué pasa y una vez que se haga pues nada, todos a apoyar y por el mismo objetivo".

LUIS CHÁVEZ APUNTA AL MUNDIAL 2026

Por su parte, Luis Chávez destacó su recuperación tras su lesión y advirtió que cumplió con el objetivo, que era estar recuperado antes del Mundial 2026, por lo que espera estar en la lista final.

"La idea era esa desde el día que me lesioné , en mi mente sólo estaba llegar sano al Mundial, tengo la oportunidad de formar parte de este grupo y espero colarme en la lista final".

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Para esto, Luis Chávez afirmó que su recuperación es total y se encuentra listo para jugar al máximo.

"Sí (me siento al 100), me he preparado mucho, me ha tocado trabajar físicamente mucho, rehabilitarme, fortalecer mi rodilla y me encuentro listo para ganarme un lugar".