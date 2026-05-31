Mundial 2026 Santi Gimenez revela que armó un plan tras su lesión y llegar al Mundial Por su parte, Johan Vásquez destacó el reflejo del trabajo que se viene haciendo con Javier Aguirre.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Santi Gimenez aclara cómo se encuentra físicamente, tras operación

La Selección Mexicana derrotó a Asutralia en el penúltimo partido de preparación previo al inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, este encuentro fue el último en Estados Unidos.

Al finalizar el encuentro, Santiago Gimenez explicó lo que ha venido arrastrando tras su lesión y cómo fue la planeación tras la misma, aseveró que siempre tuvo todo claro y contemplado para llegar al Mundial 2026 con México.

PUBLICIDAD

“Muy importante, ha sido una temporada muy complicada, vino la lesión, recuperación, desde abril estoy empezando a sumar minutos con Milán, en los últimos tres partidos acabé como titular y eso ayudó para estar bien ahora”.

“ Estaba todo medido, si bien con las estrategias de los doctores y fisios, la decisión que habíamos tomado era no operarme y arriesgarme un poco a ver si sanaba el tobillo, no pasó, decidí operarme, pero sí teníamos una fecha límite para decidir si me operaba o no y después paso eso que me tue que operar y sabíamos que estábamos a tiempo para operarme y estar al cien”.

Sobre el juego, el delantero del AC Milan, mencionó que cada día se siente mejor la conexión entre el grupo y así lo seguirán sintiendo conforme pasen los días y los entrenamientos.

“Independientemente del resultado, porque obviamente siempre es importante ganar pero también es importante sentirnos cómodos en el campo, empezar a formar un equipo, una familia, y creo que lo hemos hecho en los últimos partidos. No me ha tocado estar en los pasados, pero en este ya sentí una conexión para lo que viene”.

Johan Vásquez, el trabajo se ve reflejado en los partidos

Johan Vásquez, por su parte, destacó que el trabajo de meses se está reflejando en el accionar del equipo en los últimos partidos y que el triunfo viene bien al interior.

“Hay que recalcar que más allá del resultado, que todos queremos ganar, estamos contentos porque todo lo que venimos entrenando por meses y años se ve reflejado; la táctica fija, el conceder poco con el balón, estar bien cerrados, tener paciencia que es lo más difícil, porque muchas veces las emociones, el querer ir para adelante a hacer el segundo. Estamos contentos y seguir así”.

PUBLICIDAD

También habló sobre lo que ofreció Australia durante el juego, además, analizó a los jugadores que entraron en la segunda mitad por parte del Tri.

“Creo que ellos hay que dar un poco de mérito, refrescaron un poco las cabezas en el vestidor y supieron cómo atacarnos mejor, fueron más verticales, jugaron de primera y nos metieron balones a las espaldas con balones rápidos y físicos. Al final de cuentas hay que estar concentrados que es lo más importante y contento porque los que entraron y estuvieron los primeros minutos estuvieron concentrados”.

El defensor del Genoa habló sobre lo que pretende hacer en su futuro y espera que no sea el mejor momento de su carrera, solo quiere ayudar al equipo.

“Esperemos que no sea el mejor (momento de su carrera), que sea algo más a futuro, me considero que tengo ambición, hambre, no me gustaría que fuera mi techo, hacer más cosas, a final de cuentas trato de dar esa ayuda a mis compañeros que es lo que me satisface, más allá del gol y los festejos, dar esa tranquilidad a los de arriba para que puedan hacer más cosas”.