Mundial 2026 Javier Aguirre tiene clara su lista de los que irán al Mundial 2026 El técnico de la Selección Mexicana habla de los jugadores que arrancarán como titulares en el debut de la justa mundialista.

Video Javier Aguirre ya tiene definida a su lista de 26 convocados

Después de la victoria de la Selección Mexicana 1-0 sobre Australia, el técnico Javier Aguirre advirtió que los 26 jugadores que queden en la lista final para la Copa Mundial de la FIFA 2026 tendrán posibilidad de jugar.

" Los 26 que estén en la lista final tienen posibilidades reales de jugar, son elegibles, es una selección, no son 11 titulares y 15 suplentes, eso lo tengo clarísimo desde el primer día".

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Incluso, el Vasco no solamente dio a entender que ya tiene la lista final de sus jugadores, sino que incluso ya sabe los que jugarán el 11 de junio ante Sudáfrica en el debut mundialista del Tri.

"Para estos partidos, lo que veamos con Serbia será lo más parecido para el partido contra Sudáfrica, necesitábamos ver, dar minutos a todos, se consiguió parcialmente el objetivo, porque se nos quedaron algunos en el tintero"

El estratega dejó claro que ya tiene a sus seleccionados, pero que aún falta trabajar algunos aspectos para enfrentar a Serbia.

"Estoy muy claro con los que se van a quedar y con los que van a iniciar el 11. Para Serbia esperamos tener más minutaje, entrenamiento, adaptación a la altura".

JAVIER AGUIRRE Y LAS FALLAS DEL TRI

A pesar de la victoria de la Selección Mexicana ante Australia, el técnico Javier Aguirre advirtió que aún quedan puntos por mejorar y seguir trabajando.

" Son triunfos que te dejan la reflexión que tienes que seguir mejorando, mandé a la tribuna a Piojo y Raúl que pudieron haber entrado y no sé, evidentemente hay que seguir trabajando, llevamos varios partidos que aguantaos la puerta 1-0, pero esperemos ser más contundentes en el futuro".

Además, el Vasco sí encontró situaciones en el terreno de juego que no le gustaron y sabe que debe seguir trabajando en ellos para llegar de la mejor forma al Mundial 2026.