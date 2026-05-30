Mundial 2026 Confirman la camiseta que usará México vs. Corea del Sur en el Mundial 2026 Mikel Arriola dio detalles de la indumentaria que usará la Selección Mexicana en su segundo encuentro de la fase de grupos.

Video Selección Mexicana saldrá de negro ante Corea del Sur en el Mundial 2026

A días del inicio de la Copa del Mundo 2026 de la FIFA, se reveló la indumentaria que utilizará la Selección Mexicana en su segundo partido de la fase de grupos frente a su similar de Corea del Sur.

Mikel Arriola, comisionado presidente de la FMF, fue el encargado de dar los detalles durante un evento realizado en el Senado de la República sobre el impacto económico que tendrá el Mundial en México.

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Mientras daba su conferencia, Arriola fue sorprendido con la camiseta negra y adelantó que con ese color jugará el partido ante los coreanos en el estadio de Guadalajara.

“Esta camiseta de la Piedra del Sol es muy significativa. Los jugadores acudirán al Museo Nacional de Antropología para conocer el significado de este símbolo que llevarán en el pecho y en el alma. Esta es la camiseta con la que vamos a jugar contra Corea”, detalló Mikel Arriola.

Dicha playera fue presentada hace unos días y fue bien recibida por parte de la afición mexicana, y cabe recordar que el Tri ya jugó con la camiseta negra en el partido donde derrotaron a Ghana en Puebla.

La Selección Mexicana debutará en el Mundial 2026 el 11 de junio frente a Sudáfrica en el estadio Ciudad de México donde se prevé que juegue con el uniforme verde.