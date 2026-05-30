Mundial 2026 Obed Vargas cruza miradas y palmas con Becky G en el México vs. Australia La Selección Mexicana y la australiana afinan detalles para la Copa del Mundo que está a pocos días de iniciar.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video México vs Australia: Becky G y Obed Vargas rompen las redes previo al partido del Tri

México y Australia se medirán en un partido amistoso y de preparación de cara al Mundial 2026, este encuentro se disputará en la cancha del Rose Bowl de Pasadena, California.

Como es natural, las dos escuadras calentaron previo al juego con el ánimo a tope ante la mirada de toda la gran afición que se dio cita en el estadio.

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Una de esos aficionados fue Becky G, la cantante, compositora y actriz estadounidense, quien aplaudió a los jugadores del Tri en su regreso al vestuario.

Pero para sorpresa de todos, hizo un gesto que hizo voltear al joven Obed Vargas, quien regresó y cruzó palabras con ella y chocó las palmas, acto que fue captado en video por la cámara de TUDN.

Obed Vargas tomó relevancia para el técnico mexicano, Javier Aguirre, con su buen desempeño en la MLS y con su reciente fichaje por el Atlético de Madrid, donde tuvo regularidad bajo el mando de Diego ‘Cholo’ Simeone.