Mundial 2026 Jugadores de Chivas reportan en Verde Valle pese a ultimátum de Selección Mexicana Los futbolistas acataron las órdenes de Amaury Vergara tras la polémica previa al inicio de concentración del Tri.

Video Jugadores de Chivas reportan en Verde Valle pese a advertencia de Selección Mexicana

La polémica continúa en el futbol mexicano de cara al Mundial 2026. La mañana de este miércoles, los jugadores de Chivas reportaron en Verde Valle tras las indicaciones que dio su presidente Amaury Vergara de no asistir al inicio de concentración de la Selección Mexicana.

De acuerdo con información de Erick López para TUDN, Armando ‘Hormiga’ González, Luis Romo, Raúl Rangel y Roberto Alvarado llegaron esta mañana a las instalaciones rojiblancas de cara al partido de vuelta de Cuartos de Final ante Tigres.

PUBLICIDAD

Brian Gutiérrez lo hará más tarde ya que se encontraba en Chicago al momento de la notificación de la directiva del Rebaño. El futbolista aterrizará en Guadalajara este mismo miércoles, pero se perderá el entrenamiento del equipo.

¿Jugadores de Chivas quedarán fuera del Mundial 2026?

Los futbolistas del Rebaño acataron las ordenes de Amaury Vergara, quien pidió su regreso al equipo para contar con ellos para la Liguilla después de que Toluca solicitara la reincorporación de Alexis Vega y Jesús Gallardo para jugar la Semifinal de vuelta de la Concacaf Champions Cup ante LAFC.

Amaury Vergara expresó su molestia al no cumplirse el acuerdo entre los clubes de Liga MX y la Federación Mexicana de Futbol (FMF) de apoyar a la Selección Mexicana liberando a sus futbolistas al término de la Jornada 17 del Clausura 2026.

Ante la polémica, la FMF lanzó un comunicado advirtiendo que, aquel jugador que no se presente este miércoles 6 de mayo al inicio de concentración, será excluido de la convocatoria final de Javier Aguirre para el Mundial 2026.

De esta manera, ‘Hormiga’ González, ‘Tala’ Rangel, ‘Piojo’ Alvarado, Brian Gutiérrez y Luis Romo tienen hasta las 8 pm hora local de este día para reportar con el Tri en el CAR de la Ciudad de México si es que quieren mantener su lugar en la Copa del Mundo.