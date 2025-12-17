Mundial 2026 Estos son quienes votaron por Javier Aguirre en los premios The Best de la FIFA Estos fueron los personajes de renombre que dieron su voto al entrenador mexicano en los galardones anuales de la FIFA.

Video ¿Quiénes votaron por Javier Aguirre en premios The Best?

Si bien no ganó el premio The Best de la FIFA a mejor director técnico del futbol varonil, Javier Aguirre sorprendió con su nominación entre los mejores estrategas del mundo para estos galardones anuales que entrega el máximo rector del futbol mundial.

‘Vasco’ Aguirre compartió nominación junto a nombres de prestigio en el mundo del futbol internacional, sobre todo en Europa, con Mikel Arteta (Arsenal), Luis Enrique (PSG), Hansi Flick (Barcelona), Enzo Maresca (Chelsea), Roberto Martínez (Portugal) y Arne Slot (Liverpool).

PUBLICIDAD

Pero sí hubo alguien en representación del futbol mexicano que se llevó el laureado The Best, se trata de la futbolista Lizbeth Ovalle, quien fue premiada por el mejor gol del año en el futbol femenil.

Más sorprendió aún al conocerse quiénes votaron por Javier Aguirre, director técnico de la Selección Mexicana hacia el Mundial 2026, pues entre ellos destacó el estratega italiano y multi galardoneado en Europa Carlo Ancelotti, actual seleccionador de Brasil.

De los capitanes de equipo, Edson Álvarez dio su voto al estratega del Tricolor, no se esperaba de otra manera, pues se trata del capitán del equipo nacional

Estos son los nombres de quienes votaron por Javier Aguirre en los premios The Best: