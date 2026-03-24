Mundial 2026 Roberto Martínez sobre la Selección Mexicana: "Tiene que ser candidato en el Mundial" Roberto Martínez señaló que será una buena prueba para su equipo jugar en el estadio Banorte.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video Roberto Martínez ve a Selección Mexicana candidata al Mundial 2026

Roberto Martínez, técnico de la selección de Portugal, aseguró que México es un serio candidato para el próximo Mundial.

En entrevista para TUDN el estratega español indicó que la localía será un factor para que el Tri pueda trascender.

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“México siempre es una selección que utilizan muy bien el factor de jugar en casa, cuando analizas México en los mundiales, no salen de la fase de grupos, pero en los dos mundiales que han jugado en México llegan a los cuartos de final”

“ Estamos hablando de una selección qué en el Azteca, en casa, tiene que ser una de las de las candidatas”, mencionó Roberto Martínez.

LO QUE REPRESENTA A PORTUGAL JUGAR EN EL ESTADIO BANORTE

Roberto Martínez destacó que jugar en el estadio Banorte será una buena prueba para Portugal por lo que representa el inmueble y porque sus jugadores sentirán el ambiente que se vivirá en el Mundial.

“ El poder jugar en el Azteca es algo que es la mejor preparación para el Mundial, ya sé que los jugadores ya empezaron a hablar… cada uno tiene su memoria y el Azteca es un estadio que es una referencia dentro de los mundiales”

“Después de una selección como la mexicana que siempre me ha impresionado el nivel de aficionados cuando estaba en Sudáfrica, cuando estuve en Brasil, cuando vas a ver los partidos, es una selección grande”