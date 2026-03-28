México 2026 Para Arlindo dos Santos este jugador anotará el primer gol en el estadio Banorte El histórico futbolista regreso a la cancha donde hizo historia hace casi 60 años.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video Arlindo asegura que Raúl Jiménez anotará el primero gol en reinauguración del Estadio Banorte

Hace casi más de 60 años el estadio Banorte fue inaugurado y Arlindo dos Santos, exjugador del América, hizo historia al anotar el primer gol del mítico inmueble y hoy vuelve al estadio para presenciar la reinauguración.

Previo al inicio del partido entre la Selección Mexicana el histórico futbolista dio su pronóstico sobre que jugador será el que anoté el primer tanto en el remodelado estadio Banorte.

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Para los micrófonos de TUDN, Arlindo Dos Santos, aseguró que la anotación caerá del lado del equipo mexicano en específico de un jugador que milita en el futbol europeo.

“Será un mexicano, será Raúl Jiménez”, aseguró Arlindo dos Santos.

Fue el 29 de mayo de 1966 cuando Arlindo dos Santos a los 10 minutos del partido entre América y Torino, el brasileño anotó el primer gol del estadio Banorte.

¿ARLINDO ESTARÁ EN EL MUNDIAL?

Hace unos días la presencia del exjugador del América no estaba confirmada para el partido entre la Selección Mexicana y Portugal, pero de última hora pudo estar presente.

Sin embargo, aun desconoce si estará para la inauguración de la Copa del Mundo; “Aun no me invitan”, comentó el brasileño.