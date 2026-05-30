Mundial 2026 “No me lo van a creer”: conductor de aplicación salva a Andrés Guardado A través de redes sociales se hizo viral el momento que vivió el exjugador del Tri con un conductor de aplicación en el aeropuerto.

Video Conductor de aplicación le ‘salva’ la vida a Andrés Guardado

Un conductor de aplicación fue sorprendido por Andrés Guardado en el aeropuerto de la Ciudad de México luego de que el exfutbolista le pidiera ayuda.

Y es que mientras el chofer dejaba a otro pasajero, Guardado se acercó con él para pedirle que su lo podía llevar a otra terminal del aeropuerto a cambio de 500 pesos, a lo que el conductor accedió.

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En un principio el conductor no se dio cuenta que se había subido el ‘Pincipito’ a su automóvil hasta que en un momento se atrevió y le preguntó: “ ¿Eres Guardado?”. “Sí”; contestó el ex futbolista de la Selección Mexicana.

“ No me lo van a creer, hasta que ahorita voltee me di cuenta”; continuó el chofer.

Después de esta sorpresa que se llevó el conductor, Andrés Guardado le dio detalles de lo que vivió en el aeropuerto y la urgencia que tenía que llagar a otra terminal.