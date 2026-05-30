    Mundial 2026

    “No me lo van a creer”: conductor de aplicación salva a Andrés Guardado

    A través de redes sociales se hizo viral el momento que vivió el exjugador del Tri con un conductor de aplicación en el aeropuerto.

    Por:Raúl Martínez
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    Video Conductor de aplicación le ‘salva’ la vida a Andrés Guardado

    Un conductor de aplicación fue sorprendido por Andrés Guardado en el aeropuerto de la Ciudad de México luego de que el exfutbolista le pidiera ayuda.

    Y es que mientras el chofer dejaba a otro pasajero, Guardado se acercó con él para pedirle que su lo podía llevar a otra terminal del aeropuerto a cambio de 500 pesos, a lo que el conductor accedió.

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    En un principio el conductor no se dio cuenta que se había subido el ‘Pincipito’ a su automóvil hasta que en un momento se atrevió y le preguntó: “ ¿Eres Guardado?”. “Sí”; contestó el ex futbolista de la Selección Mexicana.

    No me lo van a creer, hasta que ahorita voltee me di cuenta”; continuó el chofer.

    Después de esta sorpresa que se llevó el conductor, Andrés Guardado le dio detalles de lo que vivió en el aeropuerto y la urgencia que tenía que llagar a otra terminal.

    Fue hace unas semanas cuando Andrés Guardado vistió los colores de la Selección Mexicana en el partido de leyendas frente a Brasil, y trasciende que después del Mundial 2026 se unirá al cuerpo técnico de Rafael Márquez que tomará el mando del Tri.

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