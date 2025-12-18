    México

    Márquez ya tendría su cuerpo técnico de cara al siguiente proceso mundialista

    El Kaiser tomará el mando de la Selección Mexicana tras el Mundial del 2026.

    Por:
    Raúl Martínez
    add
    Síguenos en Google
    Video Rafa Márquez ya trabaja para dirigir a México rumbo al Mundial 2030

    Hace unos días se ratificó a Rafael Márquez como el técnico de la Selección Mexicana para después del Mundial del 2026 y ante esto el ‘Kaiser’ comenzó a pensar en su próximo cuerpo técnico.

    Más sobre México

    Rafa Márquez ya trabaja para dirigir a México rumbo al Mundial 2030
    1:57

    Rafa Márquez ya trabaja para dirigir a México rumbo al Mundial 2030

    Selección Mexicana
    Se complica el camino del Tri a Juegos Olímpicos
    1:19

    Se complica el camino del Tri a Juegos Olímpicos

    Selección Mexicana
    Última Hora: Sucede tragedia con los boletos de Cristiano Ronaldo vs. México
    1:18

    Última Hora: Sucede tragedia con los boletos de Cristiano Ronaldo vs. México

    Selección Mexicana
    ¿Álvaro Fidalgo en Selección Mexicana? Esto opina el 'Pollo' Briseño
    1 mins

    ¿Álvaro Fidalgo en Selección Mexicana? Esto opina el 'Pollo' Briseño

    Selección Mexicana
    Animalia | Gilberto Mora rumbo al Mundial 2026
    1:00

    Animalia | Gilberto Mora rumbo al Mundial 2026

    Selección Mexicana
    ‘Tata’ Martino es uno de los directores técnicos top en el mundo: Cantú
    1 mins

    ‘Tata’ Martino es uno de los directores técnicos top en el mundo: Cantú

    Selección Mexicana
    Selección Mexicana Sub-16 se impone en Torneo 4 Naciones rumbo al Premundial
    1 mins

    Selección Mexicana Sub-16 se impone en Torneo 4 Naciones rumbo al Premundial

    Selección Mexicana
    ¿Complicaciones para el México vs. Portugal? Desacuerdo podría tambalear el juego
    1:33

    ¿Complicaciones para el México vs. Portugal? Desacuerdo podría tambalear el juego

    Selección Mexicana
    Álvaro Fidalgo reacciona así cuando le dieron una jersey de la Selección Mexicana
    1 mins

    Álvaro Fidalgo reacciona así cuando le dieron una jersey de la Selección Mexicana

    Selección Mexicana
    Así reacciona Oribe Peralta a una posible convocatoria de Fidalgo
    1:19

    Así reacciona Oribe Peralta a una posible convocatoria de Fidalgo

    Selección Mexicana

    De acuerdo con Gibrán Araige, reportero de TUDN, Márquez definió quienes serán sus auxiliares de cara a la Copa del Mundo del 2030 y son Vidal Paloma, Andrés Guardado y Alfredo Talavera.

    PUBLICIDAD

    El primero lo conoce bien Rafael Márquez debido a que fue su brazo derecho en el Barcelona Athletic, incluso ya estaría trabajando con las selecciones menores del Tri.

    Por su parte, Guardado se sigue desarrollando como entrenador en las fuerzas básicas del Betis y tras el Mundial 2026 se uniría a su ex compañero del Tri, mientras que Talavera se convertirá en el entrenador de porteros de la selección mexicana.

    Al momento Rafael Márquez se encuentra como el auxiliar de Javier Aguirre para el Mundial del 2026, pero se encuentra compromietido en tomar el mando de la Selección Mexicana en sustitución del Vasco para llevar al Tri a la próxima justa mundialista del 2030.

    Video La lealtad que tienen los jugadores del Tri al Vasco y a Rafa
    Relacionados:
    MéxicoRafael MárquezAndrés GuardadoAlfredo TalaveraMundial 2026

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
    Cómplices
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX