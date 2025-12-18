México Márquez ya tendría su cuerpo técnico de cara al siguiente proceso mundialista El Kaiser tomará el mando de la Selección Mexicana tras el Mundial del 2026.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video Rafa Márquez ya trabaja para dirigir a México rumbo al Mundial 2030

Hace unos días se ratificó a Rafael Márquez como el técnico de la Selección Mexicana para después del Mundial del 2026 y ante esto el ‘Kaiser’ comenzó a pensar en su próximo cuerpo técnico.

De acuerdo con Gibrán Araige, reportero de TUDN, Márquez definió quienes serán sus auxiliares de cara a la Copa del Mundo del 2030 y son Vidal Paloma, Andrés Guardado y Alfredo Talavera.

PUBLICIDAD

El primero lo conoce bien Rafael Márquez debido a que fue su brazo derecho en el Barcelona Athletic, incluso ya estaría trabajando con las selecciones menores del Tri.

Por su parte, Guardado se sigue desarrollando como entrenador en las fuerzas básicas del Betis y tras el Mundial 2026 se uniría a su ex compañero del Tri, mientras que Talavera se convertirá en el entrenador de porteros de la selección mexicana.

Al momento Rafael Márquez se encuentra como el auxiliar de Javier Aguirre para el Mundial del 2026, pero se encuentra compromietido en tomar el mando de la Selección Mexicana en sustitución del Vasco para llevar al Tri a la próxima justa mundialista del 2030.