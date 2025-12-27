    Mundial 2026

    Javier Aguirre termina el año previo al Mundial como uno de los mejores DTs del mundo

    El 'Vasco' tiene una distinción importante para finalizar el año previo al Mundial 2026.

    Por:Fernando Vázquez
    Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana que se prepara para enfrentar el Mundial 2026 en casa, es uno de los elementos que aparecen en la lista de los mejores directores técnicos del mundo, esto acorde a la Federación de Historia y Estadística (IFFHS).

    El 'Vasco' figura en la décima posición del referido listado en donde aparecen pesos pesados en el balompié mundial y en donde Luis de la Fuente, director técnico de España, encabeza el Top 10 tras ganar la Euro en 2024.

    En segundo lugar se encuentra otro español, Roberto Martínez, aunque en este caso, al frente de la Selección de Portugal, mientras que Lionel Scaloni de Argentina completa el podio.

    En este Top 10, solo tres técnicos americanos aparecen ya que, además de los dos referidos, se encuentra también Néstor Lorenzo, argentino de nacimiento, pero que actualmente dirige las riendas de Colombia.

    La Selección Mexicana al mando de Javier Aguirre conquistó dos títulos en este 2025, en primera instancia, la Concacaf Nations League (primera vez que el Tri se lleva este título), además de la Copa Oro.

    A continuación, el Top 10 de los mejores entrenadores a nivel selecciones nacionales.

    1. Luis De la Fuente (España)
    2. Roberto Martínez (Portugal)
    3. Lionel Scaloni (Argentina)
    4. Stale Solbakken (Noruega)
    5. Thomas Tuchel (Inglaterra)
    6. Didier Deschamps (Francia)
    7. Walid Regragui (Marruecos)
    8. Timur Kapadze (Uzbekistán) /Néstor Lorenzo (Colombia)

    10 Javier Aguirre (México)

