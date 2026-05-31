México 2026 Las convocatorias de México a los Mundiales en la historia A horas de conocer la convocatoria para el Mundial 2026, este es el recuento a lo largo de los años.

Video Javier Aguirre ya tiene definida a su lista de 26 convocados

La lista de jugadores convocados de México al Mundial 2026 se conocerá en las siguientes horas, con la expectativa de millones de aficionados por conocer a los elegidos.

Como cada cuatro años, el momento de la convocatoria final para una Copa del Mundo causa emoción, curiosidad y demás cosas para la opinión, el debate y su análisis.

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Por ello, en TUDN nos dimos a la tarea de conjuntar todas las listas de jugadores convocados de la Selección Mexicana a lo largo de los años, a falta de conocerse la del Mundial 2026.

Listas de convocatorias de México para el Mundial en la historia



Desde su primer participación en el Mundial Uruguay 1930 y hasta la última en el Mundial Qatar 2022, México ha estados en 18 ediciones de las Copas del Mundo en la historia, de las 23 posibles.

Estos fueron los jugadores elegidos para los diferentes campeonatos mundiales de futbol de la FIFA en la historia para el Tricolor.

Mundial Uruguay 1930

PORTEROS : Oscar Bonfiglio, Isidoro Sota

: Oscar Bonfiglio, Isidoro Sota DEFENSAS : Rafael Garza Gutiérrez, Francisco Garza Gutiérrez, Manuel Rosas

: Rafael Garza Gutiérrez, Francisco Garza Gutiérrez, Manuel Rosas MEDIOS : Efraín Amezcua, Raimundo Rodríguez, Felipe Rosas, Alfredo Sánchez

: Efraín Amezcua, Raimundo Rodríguez, Felipe Rosas, Alfredo Sánchez DELANTEROS: Juan Carreño, Jesús Castro, Roberto Gayón, Hilario López, Dionosio Mejía, Felipe Olivares, Luis Pérez, José Ruiz.

Mundial Brasil 1950

PORTEROS : Antonio Carbajal, Raúl Córdoba

: Antonio Carbajal, Raúl Córdoba DEFENSAS : Gregorio Gómez, Manuel Gutiérrez, Alfonso Montemayor, José Roca, Rodrigo Ruiz, Felipe Zetter

: Gregorio Gómez, Manuel Gutiérrez, Alfonso Montemayor, José Roca, Rodrigo Ruiz, Felipe Zetter MEDIOS : Samuel Cuburu, Antonio Flores, Carlos Guevara, Francisco Hernández, Mario Ochoa, Héctor Ortiz

: Samuel Cuburu, Antonio Flores, Carlos Guevara, Francisco Hernández, Mario Ochoa, Héctor Ortiz DELANTEROS: José Borbolla, Horacio Casarín, José Naranjo, José Navarro, Mario Pérez, Max Prieto, Carlos Septién, Guadalupe Velázquez.

Mundial Suiza 1954

PORTEROS : Antonio Carbajal, Antonio Mota

: Antonio Carbajal, Antonio Mota DEFENSAS : Narciso López, Jorge Romo, Saturnino Martínez, Sergio Bravo, Juan Gómez, José Antonio Roca, Mario Ochoa

: Narciso López, Jorge Romo, Saturnino Martínez, Sergio Bravo, Juan Gómez, José Antonio Roca, Mario Ochoa MEDIOS : Raúl Cárdena, Rafael Ávalos, Pedro Nájera

: Raúl Cárdena, Rafael Ávalos, Pedro Nájera DELANTEROS: Alfredo Torres, José Naranjo, José Lamadrid, Tomás Balcázar, Raúl Arellano, Carlos Blanco, Carlos Septién, Carlos Carus, Moisés Jinch, Ranulfo Cortés.

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Mundial Suecia 1958

PORTEROS : Antonio Carbajal, Manuel Camacho, Jaime Gómez

: Antonio Carbajal, Manuel Camacho, Jaime Gómez DEFENSAS : Jesús del Muro, Jorge Romo, José Villegas, Miguel Gutiérrez, Guillermo Sepúlveda, José Antonio Roca

: Jesús del Muro, Jorge Romo, José Villegas, Miguel Gutiérrez, Guillermo Sepúlveda, José Antonio Roca MEDIOS : Alfonso Portugal, Francisco Flores, Alfredo Hernández, Raúl Cárdenas, Jaime Salazar, Carlos Blanco

: Alfonso Portugal, Francisco Flores, Alfredo Hernández, Raúl Cárdenas, Jaime Salazar, Carlos Blanco DELANTEROS: Salvador Reyes, Carlos Calderón de la Barca, Cresencio Gutiérrez, Enrique Sesma, Jaime Belmonte, Ligorio López, Carlos González.

Mundial Chile 1962

PORTEROS : Antonio Carbajal, Jaime Gómez, Antonio Mota

: Antonio Carbajal, Jaime Gómez, Antonio Mota DEFENSAS : Jesús del Muro, Guillermo Sepúlveda, José Villegas, Arturo Chaires, Pedro Romero, Ignacio Jáuregui

: Jesús del Muro, Guillermo Sepúlveda, José Villegas, Arturo Chaires, Pedro Romero, Ignacio Jáuregui MEDIOS : Raúl Cárdenas, Pedro Nájera, Salvador Farfán, Felipe Ruvalcaba, Alfredo Hernández

: Raúl Cárdenas, Pedro Nájera, Salvador Farfán, Felipe Ruvalcaba, Alfredo Hernández DELANTEROS: Alfredo del Águila, Salvador Reyes, Héctor Hernández, Guillermo Ortiz, Isidoro Díaz, Antonio Jasso, Mario Velarde, Alberto Baeza.

Mundial Inglaterra 1966

PORTEROS : Antonio Carbajal, Ignacio Calderón, Javier Vargas

: Antonio Carbajal, Ignacio Calderón, Javier Vargas DEFENSAS : Arutro Chaires, Gustavo Peña, Jesús del Muro, Ignacio Jáuregui, José González, Gabriel Núñez

: Arutro Chaires, Gustavo Peña, Jesús del Muro, Ignacio Jáuregui, José González, Gabriel Núñez MEDIOS: Isidoro Díaz, Ernestos Cisneros, Guillermo Hernández, Luis Regueiro, Magdaleno Mercado

Isidoro Díaz, Ernestos Cisneros, Guillermo Hernández, Luis Regueiro, Magdaleno Mercado DELANTEROS: Felipe Ruvalcaba, Aarón Padilla, Javier Fragoso, Francisoc Jara, Elías Muñoz, Salvador Reyes, Enrique Borja, Ramiro Navarro.

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Mundial México 1970

PORTEROS : Ignacio Calderón, Antonio Mota, Francisco Castrejón

: Ignacio Calderón, Antonio Mota, Francisco Castrejón DEFENSAS : Juan Manuel Alejandrez, Gustavo Peña, Francisco Montes, Mario Pérez, Guillermo Hernández, José Vantolrá, Javier Guzmán

: Juan Manuel Alejandrez, Gustavo Peña, Francisco Montes, Mario Pérez, Guillermo Hernández, José Vantolrá, Javier Guzmán MEDIOS : Marcos Rivas, Antonio Munguía, Héctor Pulido, Isidoro Díaz, José González, Mario Velarde

: Marcos Rivas, Antonio Munguía, Héctor Pulido, Isidoro Díaz, José González, Mario Velarde DELANTEROS: Enrique Borja, Horacio López Salgado, Aarón Padilla, Javier Valdivia, Juan Ignacio Basaguren, Javier Fragoso

Mundial Argentina 1978

PORTEROS : José Reyes, Pedro Soto

: José Reyes, Pedro Soto DEFENSAS : Manuel Nájera, Alfredo Tena, Eduardo Ramos, Arturo Vásquez, Jesús Martínez, Rigoberto Cisneros, Carlos Gómez, Ignacio Flores

: Manuel Nájera, Alfredo Tena, Eduardo Ramos, Arturo Vásquez, Jesús Martínez, Rigoberto Cisneros, Carlos Gómez, Ignacio Flores MEDIOS : Guillermo Mendizabal, Antonio de la Torre, Javier Cárdenas, Leonardo Cuéllar, Gerardo Lugo, Cristóbal Ortega

: Guillermo Mendizabal, Antonio de la Torre, Javier Cárdenas, Leonardo Cuéllar, Gerardo Lugo, Cristóbal Ortega DELANTEROS: Enrique López Zarza, Víctor Rangel, Hugo Sánchez, Hugo Rodríguez, Mario Medina, Raúl Isiordia

Mundial México 1986

PORTEROS : Pablo Lario, Ignacio Rodríguez, Olaf Heredia

: Pablo Lario, Ignacio Rodríguez, Olaf Heredia DEFENSAS : Mario Trejo, Fernando Quirarte, Amando Manzo, Félix Cruz, Raúl Servín, Rafael Amador

: Mario Trejo, Fernando Quirarte, Amando Manzo, Félix Cruz, Raúl Servín, Rafael Amador MEDIOS : Carlos de los Cobos, Miguel España, Alejandro Domínguez, Tomás Boy, Carlos Muñoz, Cristóbal Ortega, Manuel Negrete, Javier Aguirre

: Carlos de los Cobos, Miguel España, Alejandro Domínguez, Tomás Boy, Carlos Muñoz, Cristóbal Ortega, Manuel Negrete, Javier Aguirre DELANTEROS: Francisco Cruz, Hugo Sánchez, Carlos Hermosillo, Luis Flores, Javier Hernández

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Mundial Estados Unidos 1994

PORTEROS : Jorge Campos, Félix Hernández, Adrián Chávez

: Jorge Campos, Félix Hernández, Adrián Chávez DEFENSAS : Claudio Suárez, Juan de Dios Ramírez, Ignacio Ambriz, Ramón Ramírez, José Salgado, Raúl Gutiérrez, Jorge Rodríguez

: Claudio Suárez, Juan de Dios Ramírez, Ignacio Ambriz, Ramón Ramírez, José Salgado, Raúl Gutiérrez, Jorge Rodríguez MEDIOS : Marcelino Bernal, Alberto García Aspe, Juan Carlos Chávez, Joaquín del Olmo, Eduardo Espinoza, Benjamín Galindo

: Marcelino Bernal, Alberto García Aspe, Juan Carlos Chávez, Joaquín del Olmo, Eduardo Espinoza, Benjamín Galindo DELANTEROS: Carlos Hermosillo, Hugo Sánchez, Luis García, Zague, Luis Valdez, Luis Miguel Salvador

Mundial Francia 1998

PORTEROS : Jorge Campos, Oswaldo Sánchz, Óscar Pérez

: Jorge Campos, Oswaldo Sánchz, Óscar Pérez DEFENSAS : Claudio Suárez, Joel Sánchez, Duilio Davino, Isaac Terrazas, Ramón Ramírez, Salvador Carmona, Raúl Rodrigo Lara

: Claudio Suárez, Joel Sánchez, Duilio Davino, Isaac Terrazas, Ramón Ramírez, Salvador Carmona, Raúl Rodrigo Lara MEDIOS : Pavel Pardo, Jaime Ordiales, Marcelino Bernal, Alberto García Aspe, Braulio Luna, Germán Villa, Jesús Arellano, Cuauhtémoc Blanco

: Pavel Pardo, Jaime Ordiales, Marcelino Bernal, Alberto García Aspe, Braulio Luna, Germán Villa, Jesús Arellano, Cuauhtémoc Blanco DELANTEROS: Ricardo Peláez, Luis García, Luis Hernández, Juan Francisco Palencia

Mundial Corea-Japón 2002

PORTEROS : Óscar Pérez, Oswaldo Sánchez, Jorge Campos

: Óscar Pérez, Oswaldo Sánchez, Jorge Campos DEFENSAS: Rafael Márquez, Francisco Gabriel de Anda, Manuel Vidrio, Salvador Carmona, Melvin Brown, Alberto Rodríguez, Ramón Morales, Sigifredo Mercado, Johan Rodríguez

Rafael Márquez, Francisco Gabriel de Anda, Manuel Vidrio, Salvador Carmona, Melvin Brown, Alberto Rodríguez, Ramón Morales, Sigifredo Mercado, Johan Rodríguez MEDIOS : Rafael García, Gerardo Torrado, Alberto García Aspe, Braulio Luna, Germán Villa, Gabriel Caballero, Cuauhtémoc Blanco, Jesús Arellano

: Rafael García, Gerardo Torrado, Alberto García Aspe, Braulio Luna, Germán Villa, Gabriel Caballero, Cuauhtémoc Blanco, Jesús Arellano DELANTEROS: Jared Borgetti, Juan Francisco Palencia, Luis Hernández

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Mundial Alemania 2006

PORTEROS : Oswaldo Sánchez, Jesús Corona, Guillermo Ochoa

: Oswaldo Sánchez, Jesús Corona, Guillermo Ochoa DEFENSAS : Claudio Suárez, Carlos Salcido, Rafael Márquez, Ricardo Osorio, Gonzalo Pineda, José Antonio Castro, Mario Méndez, Andrés Guardado, Francisco Rodríguez

: Claudio Suárez, Carlos Salcido, Rafael Márquez, Ricardo Osorio, Gonzalo Pineda, José Antonio Castro, Mario Méndez, Andrés Guardado, Francisco Rodríguez MEDIOS : Gerardo Torrado, Sinha, Pavel Pardo, Rafael García, Luis Pérez, Ramón Morales, Jesús Arellano

: Gerardo Torrado, Sinha, Pavel Pardo, Rafael García, Luis Pérez, Ramón Morales, Jesús Arellano DELANTEROS: Jared Borgetti, Guillermo Franco, Francisco Fonseca, Omar Bravo

Mundial Sudáfrica 2010

PORTEROS : Óscar Pérez, Guillermo Ochoa, Luis Michel

: Óscar Pérez, Guillermo Ochoa, Luis Michel DEFENSAS : Rafael Márquez, Francisco Rodríguez, Carlos Salcido, Ricardo Osorio, Paul Aguilar, Héctor Moreno, Efraín Juárez, Jonny Magallón, Jorge Torres Nilo, Andrés Guardado

: Rafael Márquez, Francisco Rodríguez, Carlos Salcido, Ricardo Osorio, Paul Aguilar, Héctor Moreno, Efraín Juárez, Jonny Magallón, Jorge Torres Nilo, Andrés Guardado MEDIOS : Gerardo Torrado, Israel Castro, Pablo Barrera, Cuauhtémoc Blanco, Giovani dos Santos, Adolfo Bautista, Alberto Medina,

: Gerardo Torrado, Israel Castro, Pablo Barrera, Cuauhtémoc Blanco, Giovani dos Santos, Adolfo Bautista, Alberto Medina, DELANTEROS: Carlos Vela, Guillermo Franco, Javier Hernández

Mundial Brasil 2014

PORTEROS : Guillermo Ochoa, Jesús Corona, Alfredo Talavera

: Guillermo Ochoa, Jesús Corona, Alfredo Talavera DEFENSAS : Francisco Rodríguez, Carlos Salcido, Rafael Márquez, Diego Reyes, Miguel Layún, Héctor Moreno, Miguel Ponce, Paul Aguilar

: Francisco Rodríguez, Carlos Salcido, Rafael Márquez, Diego Reyes, Miguel Layún, Héctor Moreno, Miguel Ponce, Paul Aguilar MEDIOS : Héctor Herrera, Marco Fabián, Giovani dos Santos, Isaac Brizuela, Andrés Guardado, Javier Aquino, Carlos Peña, José Juan Vázquez

: Héctor Herrera, Marco Fabián, Giovani dos Santos, Isaac Brizuela, Andrés Guardado, Javier Aquino, Carlos Peña, José Juan Vázquez DELANTEROS: Raúl Jiménez, Alan Pulido, Javier Hernández, Oribe Peralta

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Mundial Rusia 2018

PORTEROS : Guillermo Ochoa, Jesús Corona, Alfredo Talavera

: Guillermo Ochoa, Jesús Corona, Alfredo Talavera DEFENSAS : Hugo Ayala, Carlos Salcedo, Rafael Márquez, Héctor Moreno, Edson Álvarez, Miguel Layún, Javier Aquino, Jesús Gallardo

: Hugo Ayala, Carlos Salcedo, Rafael Márquez, Héctor Moreno, Edson Álvarez, Miguel Layún, Javier Aquino, Jesús Gallardo MEDIOS : Héctor Herrera, Erick Gutiérrez, Jonathan dos Santos, Andrés Guardado, Giovani dos Santos, Marco Fabián, Jesús Manuel Corona,

: Héctor Herrera, Erick Gutiérrez, Jonathan dos Santos, Andrés Guardado, Giovani dos Santos, Marco Fabián, Jesús Manuel Corona, DELANTEROS: Raúl Jiménez, Carlos Vela, Javier Hernández, Oribe Peralta, Hirving Lozano

Mundial Qatar 2022