Las convocatorias de México a los Mundiales en la historia
A horas de conocer la convocatoria para el Mundial 2026, este es el recuento a lo largo de los años.
La lista de jugadores convocados de México al Mundial 2026 se conocerá en las siguientes horas, con la expectativa de millones de aficionados por conocer a los elegidos.
Como cada cuatro años, el momento de la convocatoria final para una Copa del Mundo causa emoción, curiosidad y demás cosas para la opinión, el debate y su análisis.
Por ello, en TUDN nos dimos a la tarea de conjuntar todas las listas de jugadores convocados de la Selección Mexicana a lo largo de los años, a falta de conocerse la del Mundial 2026.
Listas de convocatorias de México para el Mundial en la historia
Desde su primer participación en el Mundial Uruguay 1930 y hasta la última en el Mundial Qatar 2022, México ha estados en 18 ediciones de las Copas del Mundo en la historia, de las 23 posibles.
Estos fueron los jugadores elegidos para los diferentes campeonatos mundiales de futbol de la FIFA en la historia para el Tricolor.
Mundial Uruguay 1930
- PORTEROS: Oscar Bonfiglio, Isidoro Sota
- DEFENSAS: Rafael Garza Gutiérrez, Francisco Garza Gutiérrez, Manuel Rosas
- MEDIOS: Efraín Amezcua, Raimundo Rodríguez, Felipe Rosas, Alfredo Sánchez
- DELANTEROS: Juan Carreño, Jesús Castro, Roberto Gayón, Hilario López, Dionosio Mejía, Felipe Olivares, Luis Pérez, José Ruiz.
Mundial Brasil 1950
- PORTEROS: Antonio Carbajal, Raúl Córdoba
- DEFENSAS: Gregorio Gómez, Manuel Gutiérrez, Alfonso Montemayor, José Roca, Rodrigo Ruiz, Felipe Zetter
- MEDIOS: Samuel Cuburu, Antonio Flores, Carlos Guevara, Francisco Hernández, Mario Ochoa, Héctor Ortiz
- DELANTEROS: José Borbolla, Horacio Casarín, José Naranjo, José Navarro, Mario Pérez, Max Prieto, Carlos Septién, Guadalupe Velázquez.
Mundial Suiza 1954
- PORTEROS: Antonio Carbajal, Antonio Mota
- DEFENSAS: Narciso López, Jorge Romo, Saturnino Martínez, Sergio Bravo, Juan Gómez, José Antonio Roca, Mario Ochoa
- MEDIOS: Raúl Cárdena, Rafael Ávalos, Pedro Nájera
- DELANTEROS: Alfredo Torres, José Naranjo, José Lamadrid, Tomás Balcázar, Raúl Arellano, Carlos Blanco, Carlos Septién, Carlos Carus, Moisés Jinch, Ranulfo Cortés.
Mundial Suecia 1958
- PORTEROS: Antonio Carbajal, Manuel Camacho, Jaime Gómez
- DEFENSAS: Jesús del Muro, Jorge Romo, José Villegas, Miguel Gutiérrez, Guillermo Sepúlveda, José Antonio Roca
- MEDIOS: Alfonso Portugal, Francisco Flores, Alfredo Hernández, Raúl Cárdenas, Jaime Salazar, Carlos Blanco
- DELANTEROS: Salvador Reyes, Carlos Calderón de la Barca, Cresencio Gutiérrez, Enrique Sesma, Jaime Belmonte, Ligorio López, Carlos González.
Mundial Chile 1962
- PORTEROS: Antonio Carbajal, Jaime Gómez, Antonio Mota
- DEFENSAS: Jesús del Muro, Guillermo Sepúlveda, José Villegas, Arturo Chaires, Pedro Romero, Ignacio Jáuregui
- MEDIOS: Raúl Cárdenas, Pedro Nájera, Salvador Farfán, Felipe Ruvalcaba, Alfredo Hernández
- DELANTEROS: Alfredo del Águila, Salvador Reyes, Héctor Hernández, Guillermo Ortiz, Isidoro Díaz, Antonio Jasso, Mario Velarde, Alberto Baeza.
Mundial Inglaterra 1966
- PORTEROS: Antonio Carbajal, Ignacio Calderón, Javier Vargas
- DEFENSAS: Arutro Chaires, Gustavo Peña, Jesús del Muro, Ignacio Jáuregui, José González, Gabriel Núñez
- MEDIOS: Isidoro Díaz, Ernestos Cisneros, Guillermo Hernández, Luis Regueiro, Magdaleno Mercado
- DELANTEROS: Felipe Ruvalcaba, Aarón Padilla, Javier Fragoso, Francisoc Jara, Elías Muñoz, Salvador Reyes, Enrique Borja, Ramiro Navarro.
Mundial México 1970
- PORTEROS: Ignacio Calderón, Antonio Mota, Francisco Castrejón
- DEFENSAS: Juan Manuel Alejandrez, Gustavo Peña, Francisco Montes, Mario Pérez, Guillermo Hernández, José Vantolrá, Javier Guzmán
- MEDIOS: Marcos Rivas, Antonio Munguía, Héctor Pulido, Isidoro Díaz, José González, Mario Velarde
- DELANTEROS: Enrique Borja, Horacio López Salgado, Aarón Padilla, Javier Valdivia, Juan Ignacio Basaguren, Javier Fragoso
Mundial Argentina 1978
- PORTEROS: José Reyes, Pedro Soto
- DEFENSAS: Manuel Nájera, Alfredo Tena, Eduardo Ramos, Arturo Vásquez, Jesús Martínez, Rigoberto Cisneros, Carlos Gómez, Ignacio Flores
- MEDIOS: Guillermo Mendizabal, Antonio de la Torre, Javier Cárdenas, Leonardo Cuéllar, Gerardo Lugo, Cristóbal Ortega
- DELANTEROS: Enrique López Zarza, Víctor Rangel, Hugo Sánchez, Hugo Rodríguez, Mario Medina, Raúl Isiordia
Mundial México 1986
- PORTEROS: Pablo Lario, Ignacio Rodríguez, Olaf Heredia
- DEFENSAS: Mario Trejo, Fernando Quirarte, Amando Manzo, Félix Cruz, Raúl Servín, Rafael Amador
- MEDIOS: Carlos de los Cobos, Miguel España, Alejandro Domínguez, Tomás Boy, Carlos Muñoz, Cristóbal Ortega, Manuel Negrete, Javier Aguirre
- DELANTEROS: Francisco Cruz, Hugo Sánchez, Carlos Hermosillo, Luis Flores, Javier Hernández
Mundial Estados Unidos 1994
- PORTEROS: Jorge Campos, Félix Hernández, Adrián Chávez
- DEFENSAS: Claudio Suárez, Juan de Dios Ramírez, Ignacio Ambriz, Ramón Ramírez, José Salgado, Raúl Gutiérrez, Jorge Rodríguez
- MEDIOS: Marcelino Bernal, Alberto García Aspe, Juan Carlos Chávez, Joaquín del Olmo, Eduardo Espinoza, Benjamín Galindo
- DELANTEROS: Carlos Hermosillo, Hugo Sánchez, Luis García, Zague, Luis Valdez, Luis Miguel Salvador
Mundial Francia 1998
- PORTEROS: Jorge Campos, Oswaldo Sánchz, Óscar Pérez
- DEFENSAS: Claudio Suárez, Joel Sánchez, Duilio Davino, Isaac Terrazas, Ramón Ramírez, Salvador Carmona, Raúl Rodrigo Lara
- MEDIOS: Pavel Pardo, Jaime Ordiales, Marcelino Bernal, Alberto García Aspe, Braulio Luna, Germán Villa, Jesús Arellano, Cuauhtémoc Blanco
- DELANTEROS: Ricardo Peláez, Luis García, Luis Hernández, Juan Francisco Palencia
Mundial Corea-Japón 2002
- PORTEROS: Óscar Pérez, Oswaldo Sánchez, Jorge Campos
- DEFENSAS: Rafael Márquez, Francisco Gabriel de Anda, Manuel Vidrio, Salvador Carmona, Melvin Brown, Alberto Rodríguez, Ramón Morales, Sigifredo Mercado, Johan Rodríguez
- MEDIOS: Rafael García, Gerardo Torrado, Alberto García Aspe, Braulio Luna, Germán Villa, Gabriel Caballero, Cuauhtémoc Blanco, Jesús Arellano
- DELANTEROS: Jared Borgetti, Juan Francisco Palencia, Luis Hernández
Mundial Alemania 2006
- PORTEROS: Oswaldo Sánchez, Jesús Corona, Guillermo Ochoa
- DEFENSAS: Claudio Suárez, Carlos Salcido, Rafael Márquez, Ricardo Osorio, Gonzalo Pineda, José Antonio Castro, Mario Méndez, Andrés Guardado, Francisco Rodríguez
- MEDIOS: Gerardo Torrado, Sinha, Pavel Pardo, Rafael García, Luis Pérez, Ramón Morales, Jesús Arellano
- DELANTEROS: Jared Borgetti, Guillermo Franco, Francisco Fonseca, Omar Bravo
Mundial Sudáfrica 2010
- PORTEROS: Óscar Pérez, Guillermo Ochoa, Luis Michel
- DEFENSAS: Rafael Márquez, Francisco Rodríguez, Carlos Salcido, Ricardo Osorio, Paul Aguilar, Héctor Moreno, Efraín Juárez, Jonny Magallón, Jorge Torres Nilo, Andrés Guardado
- MEDIOS: Gerardo Torrado, Israel Castro, Pablo Barrera, Cuauhtémoc Blanco, Giovani dos Santos, Adolfo Bautista, Alberto Medina,
- DELANTEROS: Carlos Vela, Guillermo Franco, Javier Hernández
Mundial Brasil 2014
- PORTEROS: Guillermo Ochoa, Jesús Corona, Alfredo Talavera
- DEFENSAS: Francisco Rodríguez, Carlos Salcido, Rafael Márquez, Diego Reyes, Miguel Layún, Héctor Moreno, Miguel Ponce, Paul Aguilar
- MEDIOS: Héctor Herrera, Marco Fabián, Giovani dos Santos, Isaac Brizuela, Andrés Guardado, Javier Aquino, Carlos Peña, José Juan Vázquez
- DELANTEROS: Raúl Jiménez, Alan Pulido, Javier Hernández, Oribe Peralta
Mundial Rusia 2018
- PORTEROS: Guillermo Ochoa, Jesús Corona, Alfredo Talavera
- DEFENSAS: Hugo Ayala, Carlos Salcedo, Rafael Márquez, Héctor Moreno, Edson Álvarez, Miguel Layún, Javier Aquino, Jesús Gallardo
- MEDIOS: Héctor Herrera, Erick Gutiérrez, Jonathan dos Santos, Andrés Guardado, Giovani dos Santos, Marco Fabián, Jesús Manuel Corona,
- DELANTEROS: Raúl Jiménez, Carlos Vela, Javier Hernández, Oribe Peralta, Hirving Lozano
Mundial Qatar 2022
- PORTEROS: Guillermo Ochoa, Alfredo Talavera, Rodolfo Cota
- DEFENSAS: Jesús Gallardo, César Montes, Héctor Moreno, Johan Vásquez, Kevin Álvarez, Jorge Sánchez, Gerardo Arteaga, Néstor Araujo
- MEDIOS: Héctor Herrera, Andrés Guardado, Orbelín Pineda, Edson Álvarez, Carlos Rodríguez, Luis Romo, Erick Gutiérrez, Luis Chávez
- DELANTEROS: Rogelio Funes Mori, Raúl Jiménez, Alexis Vega, Hirving Lozano, Henry Martín, Roberto Alvarado, Uriel Antuna.