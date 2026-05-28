Calendario de partidos que van por TV abierta y en ViX del Mundial 2026
Esta es la agenda de programación para que disfrutes los 104 partidos de la Copa del Mundo.
El Mundial 2026 está a 14 días de arrancar para que disfrutes cada uno de los 104 partidos del calendario a través de la señal de TelevisaUnivision y ViX.
Serán 32 partidos los que podrás disfrutar en TV abierta entre Las Estrellas, Canal 5, El Nueve, mientras que por sistema de cable será por TUDN.
En ViX tendrás gracias al Paquete Mundial los 104 partidos que incluirá además contenidos y programas especiales sobre la Copa del Mundo, además de repeticiones de partidos.
Los suscriptores Premium de ViX podrán tener acceso a todos los partidos del Mundial 2026, contenido exclusivo, análisis y programas especiales durante el evento que reunirá a millones de aficionados de todo el mundo. La contratación a través del portal https://todoelmundialporvix.com/ está disponible.
Partidos del Mundial 2026 por TelevisaUnivision y ViX
El 11 de junio arrancará la fiesta del Mundial 2026 la Fase de Grupos comenzará su actividad desde el Estadio Ciudad de México con el México vs. Sudáfrica, el partido inaugural.
Jueves 11 de junio
- México vs. Sudáfrica - 13:00 horas CT México - Las Estrellas, Canal 5, El Nueve, TUDN y ViX
- Corea del Sur vs. Chequia - 20:00 horas CT México - ViX
Viernes 12 de junio
- Canadá vs. Bosnia y Herzegovina - 13:00 horas CT México - ViX
- Estados Unidos vs. Paraguay - 19:00 horas CT México - Canal 5, TUDN y ViX
Sábado 13 de junio
- Catar vs. Suiza - 13:00 horas CT México - ViX
- Brasil vs. Marruecos - 16:00 horas CT México - Canal 5, TUDN y ViX
- Haití vs. Escocia - 19:00 horas CT México - ViX
- Australia vs. Turquía - 22:00 horas CT México - ViX
Domingo 14 de junio
- Alemania vs. Curazao - 11:00 horas CT México - ViX
- Países Bajos vs. Japón - 13:00 horas CT México - Canal 5, TUDN y ViX
- Costa de Marfil vs. Ecuador - 17:00 horas CT México - ViX
- Suecia vs. Túnez - 20:00 horas CT México - ViX
Lunes 15 de junio
- España vs. Cabo Verde - 10:00 horas CT México - ViX
- Bélgica vs. Egipto - 13:00 horas CT México - ViX
- Arabia Saudita vs. Uruguay - 16:00 horas CT México - ViX
- Irán vs. Nueva Zelanda - 19:00 horas CT México - ViX
Martes 16 de junio
- Francia vs. Senegal - 13:00 horas CT México - ViX
- Irak vs. Noruega - 16:00 horas CT México - ViX
- Argentina vs. Argelia - 19:00 horas CT México - Canal 5, TUDN y ViX
- Austria vs. Jordania - 22:00 horas CT México - ViX
Miércoles 17 de junio
- Portugal vs. RD Congo - 11:00 horas CT México - ViX
- Inglaterra vs. Croacia - 14:00 horas CT México - Canal 5, TUDN y ViX
- Ghana vs. Panamá - 17:00 horas CT México - ViX
- Uzbekistán vs. Colombia - 20:00 horas CT México - ViX
Jueves 18 de junio
- Chequia vs. Sudáfrica - 10:00 horas CT México - ViX
- Suiza vs. Bosnia y Herzegovna - 13:00 horas CT México - ViX
- Canadá vs. Catar - 16:00 horas CT México - ViX
- México vs. Corea del Sur - 19:00 horas CT México - Canal 5, El Nueve, TUDN y ViX
Viernes 19 de junio
- Estados vs. Australia - 13:00 horas CT México - ViX
- Escocia vs. Marruecos - 16:00 horas CT México - ViX
- Brasil vs. Haití - 18:30 horas CT México - Canal 5, TUDN y ViX
- Turquía vs. Paraguay - 21:00 horas CT México - ViX
Sábado 20 de junio
- Países Bajos vs. Suecia - 11:00 horas CT México - Canal 5, TUDN y ViX
- Alemania vs. Costa de Marfil - 14:00 horas CT México - ViX
- Ecuador vs. Curazao - 18:00 horas CT México - ViX
- Túnez vs. Japón - 22:00 horas CT México - ViX
Domingo 21 de junio
- España vs. Arabia Saudita - 10:00 horas CT México - Canal 5, TUDN y ViX
- Bélgica vs. Irán - 13:00 horas CT México - ViX
- Uruguay vs. Cabo Verde - 16:00 horas CT México - ViX
- Nueva Zelanda vs. Egipto - 19:00 horas CT México - ViX
Lunes 22 de junio
- Argentina vs. Austria - 11:00 horas CT México - ViX
- Francia vs. Irak - 15:00 horas CT México - ViX
- Noruega vs. Senegal - 18:00 horas CT México - Canal 5, TUDN y ViX
- Jordania vs. Argelia - 21:00 horas CT México - ViX
Martes 23 de junio
- Portugal vs. Uzbekistán - 11:00 horas CT México - ViX
- Inglaterra vs. Ghana - 14:00 horas CT México - ViX
- Panamá vs. Croacia - 17:00 horas CT México - ViX
- Colombia vs. RD Congo - 20:00 horas CT México - Canal 5, TUDN y ViX
Miércoles 24 de junio
- Bosnia y Herzegovina vs. Catar - 13:00 horas CT México - ViX
- Suiza vs. Canadá - 13:00 horas CT México - ViX
- Escocia vs. Brasil - 16:00 horas CT México - ViX
- Marruecos vs. Haití - 16:00 horas CT México - ViX
- Chequia vs. México - 19:00 horas CT México - Canal 5, El Nueve, TUDN y ViX
- Sudáfrica vs. Corea del Sur - 19:00 horas CT México - ViX
Jueves 25 de junio
- Ecuador vs. Alemania - 14:00 horas CT México - Canal 5, TUDN y ViX
- Curazao vs. Costa de Marfil - 14:00 horas CT México - ViX
- Japón vs. Suecia - 17:00 horas CT México - ViX
- Túnez vs. Países Bajos - 17:00 horas CT México - ViX
- Turquía vs. Estados Unidos - 20:00 horas CT México - ViX
- Paraguay vs. Australia - 20:00 horas CT México - ViX
Viernes 26 de junio
- Noruega vs. Francia - 13:00 horas CT México - ViX
- Senegal vs. Irak - 13:00 horas CT México - ViX
- Uruguay vs. España - 18:00 horas CT México - Canal 5, TUDN y ViX
- Cabo Verde vs. Arabia Saudita - 18:00 horas CT México - ViX
- Nueva Zelanda vs. Bélgica - 21:00 horas CT México - ViX
- Egipto vs. Irán - 21:00 horas CT México - ViX
Sábado 27 de junio
- Panamá vs. Inglaterra - 15:00 horas CT México - Canal 5, TUDN y ViX
- Croacia vs. Ghana - 15:00 horas CT México - ViX
- Colombia vs. Portugal - 17:30 horas CT México - Canal 5, TUDN y ViX
- RD Congo vs. Uzbekistán - 17:30 horas CT México - ViX
- Jordania vs. Argentina - 20:00 horas CT México - ViX
- Argelia vs. Austria - 20:00 horas CT México - ViX
*Sujetos a cambio de programación
DIECISEISAVOS DE FINAL
La Fase de Grupos terminará y de manera inmediata comenzará la primera fase de eliminación directa del Mundial 2026 con los partidos por definir y con esta programación a través de TelevisaUnivision y ViX.
Domingo 28 de junio
- 2A vs. 2B - 13:00 horas CT México - Las Estrellas, Canal 5, TUDN y ViX (en caso de ser México)
Lunes 29 de junio
- 1C vs. 2F - 11:00 horas CT México - ViX
- 1E vs. 3 (ABCDF) - 14:30 horas CT México - Canal 5, TUDN y ViX
- 1F vs. 2C - 19:00 horas CT México - ViX
Martes 30 de junio
- 2E vs. 2I - 11:00 horas CT México - ViX
- 1I vs. 3 (CDFGH) - 15:00 horas CT México - ViX
- 1A vs. 3 (CEFHI) - 19:00 horas CT México - Canal 5, El Nueve, TUDN y ViX (en caso de ser México)
Miércoles 1 de julio
- 1L vs. 3 (EHIJK) - 10:00 horas CT México - ViX
- 1G vs. 3 (AEHIJ) - 14:00 horas CT México - Canal 5, TUDN y ViX
- ID vs. 3 (BEFIJ) - 18:00 horas CT México - ViX
Jueves 2 de julio
- 1H vs. 2J - 13:00 horas CT México - Canal 5, TUDN y ViX
- 2K vs. 2L - 17:00 horas CT México - ViX
- IB vs. 3 (EFGIJ) - 21:00 horas CT México - ViX
Viernes 3 de julio
- 2D vs. 2G - 12:00 horas CT México - ViX
- 1J vs. 2H - 16:00 horas CT México - Canal 5, TUDN y ViX
- 1K vs. 3 (DEIJL) - 19:30 horas CT México - ViX
*Sujetos a cambio de programación
OCTAVOS DE FINAL
Los Diecisesavos de Final serán historia y la ronda de Cuartos de Final tiene su actividad enseguida, por lo que el Mundial 2026 seguirá sin descanso, con los partidos por definir y con esta programación a través de TelevisaUnivision y ViX.
Sábado 4 de julio
- Partido 89 - TBD vs. TBD - 11:00 horas CT México - Canal 5, TUDN y ViX
- Partido 90 - TBD vs. TBD - 15:00 horas CT México - ViX
Domingo 5 de julio
- Partido 91 - TBD vs. TBD - 13:00 horas CT México - ViX
- Partido 92 - TBD vs. TBD - 18:00 horas CT México - Canal 5, TUDN y ViX
Lunes 6 de julio
- Partido 93 - TBD vs. TBD - 13:00 horas CT México - ViX
- Partido 94 - TBD vs. TBD - 18:00 horas CT México - Canal 5, TUDN y ViX
Martes 7 de julio
- Partido 95 - TBD vs. TBD - 10:00 horas CT México - Canal 5, TUDN y ViX
- Partido 96 - TBD vs. TBD - 14:00 horas CT México - ViX.
*Sujetos a cambio de programación
CUARTOS DE FINAL
Los Octavos de Final quedarán en la memoria y por primera vez en el Mundial 2026 se tendrá día de descanso, con los partidos por definir y con esta programación a través de TelevisaUnivision y ViX.
Jueves 9 de julio
- Partido 97 - TBD vs. TBD - 14:00 horas CT México - Canal 5, TUDN y ViX
Viernes 10 de julio
- Partido 98 - TBD vs. TBD - 13:00 horas CT México - ViX
Sábado 11 de julio
- Partido 99 - TBD vs. TBD - 15:00 horas CT México - Canal 5, El Nueve TUDN y ViX
- Partido 100 - TBD vs. TBD - 19:00 horas CT México - ViX.
*Sujetos a cambio de programación
SEMIFINALES
A falta de solo cuatro partidos por concluir el Mundial 2026, los Cuartos de Final habrán sido historia para darle la bienvenida a las Semifinales, con los partidos por definir y con esta programación a través de TelevisaUnivision y ViX.
Martes 14 de julio
- Partido 101 - TBD vs. TBD - 13:00 horas CT México - Las Estrellas, Canal 5, TUDN y ViX.
Miércoles 15 de julio
- Partido 102 - TBD vs. TBD - 13:00 horas CT México - Las Estrellas, Canal 5, TUDN y ViX.
TERCER LUGAR
El partido por el Tercer Lugar, el que muchos no quisieran jugar en el argot futbolístico, tendrá fecha de sábado 18 de julio.
Sábado 18 de julio
- Partido 103 - TBD vs. TBD - 15:00 horas CT México - ViX.
FINAL MUNDIAL 2026
Las miradas de millones, sino billones de personas, estarán en Nueva York cuando se conozca al campeón del Mundial 2026 el domingo 19 de julio.
Domingo 19 de julio
- Partido 104 - TBD vs. TBD - Estadio Nueva York Nueva Jersey - 13:00 horas CT México - Las Estrellas, Canal 5, TUDN y ViX.
*Sujetos a cambio de programación