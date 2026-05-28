    Mundial 2026

    Calendario de partidos que van por TV abierta y en ViX del Mundial 2026

    Esta es la agenda de programación para que disfrutes los 104 partidos de la Copa del Mundo.

    Por:Antonio Quiroga
    add
    Síguenos en Google
    Video Mundial 2026: Los mejores 30 partidos de la Copa del Mundo en verano

    El Mundial 2026 está a 14 días de arrancar para que disfrutes cada uno de los 104 partidos del calendario a través de la señal de TelevisaUnivision y ViX.

    Serán 32 partidos los que podrás disfrutar en TV abierta entre Las Estrellas, Canal 5, El Nueve, mientras que por sistema de cable será por TUDN.

    PUBLICIDAD

    En ViX tendrás gracias al Paquete Mundial los 104 partidos que incluirá además contenidos y programas especiales sobre la Copa del Mundo, además de repeticiones de partidos.

    Los suscriptores Premium de ViX podrán tener acceso a todos los partidos del Mundial 2026, contenido exclusivo, análisis y programas especiales durante el evento que reunirá a millones de aficionados de todo el mundo. La contratación a través del portal https://todoelmundialporvix.com/ está disponible.

    Notas Relacionadas

    Mundial 2026: todas las convocatorias y listas finales de las 48 selecciones

    Mundial 2026: todas las convocatorias y listas finales de las 48 selecciones

    Copa Mundial de Futbol 2026
    1 min

    Partidos del Mundial 2026 por TelevisaUnivision y ViX


    El 11 de junio arrancará la fiesta del Mundial 2026 la Fase de Grupos comenzará su actividad desde el Estadio Ciudad de México con el México vs. Sudáfrica, el partido inaugural.

    Jueves 11 de junio

    • México vs. Sudáfrica - 13:00 horas CT México - Las Estrellas, Canal 5, El Nueve, TUDN y ViX
    • Corea del Sur vs. Chequia - 20:00 horas CT México - ViX

    Viernes 12 de junio

    • Canadá vs. Bosnia y Herzegovina - 13:00 horas CT México - ViX
    • Estados Unidos vs. Paraguay - 19:00 horas CT México - Canal 5, TUDN y ViX

    Sábado 13 de junio

    • Catar vs. Suiza - 13:00 horas CT México - ViX
    • Brasil vs. Marruecos - 16:00 horas CT México - Canal 5, TUDN y ViX
    • Haití vs. Escocia - 19:00 horas CT México - ViX
    • Australia vs. Turquía - 22:00 horas CT México - ViX

    Domingo 14 de junio

    • Alemania vs. Curazao - 11:00 horas CT México - ViX
    • Países Bajos vs. Japón - 13:00 horas CT México - Canal 5, TUDN y ViX
    • Costa de Marfil vs. Ecuador - 17:00 horas CT México - ViX
    • Suecia vs. Túnez - 20:00 horas CT México - ViX
    PUBLICIDAD

    Lunes 15 de junio

    • España vs. Cabo Verde - 10:00 horas CT México - ViX
    • Bélgica vs. Egipto - 13:00 horas CT México - ViX
    • Arabia Saudita vs. Uruguay - 16:00 horas CT México - ViX
    • Irán vs. Nueva Zelanda - 19:00 horas CT México - ViX

    Martes 16 de junio

    • Francia vs. Senegal - 13:00 horas CT México - ViX
    • Irak vs. Noruega - 16:00 horas CT México - ViX
    • Argentina vs. Argelia - 19:00 horas CT México - Canal 5, TUDN y ViX
    • Austria vs. Jordania - 22:00 horas CT México - ViX

    Miércoles 17 de junio

    • Portugal vs. RD Congo - 11:00 horas CT México - ViX
    • Inglaterra vs. Croacia - 14:00 horas CT México - Canal 5, TUDN y ViX
    • Ghana vs. Panamá - 17:00 horas CT México - ViX
    • Uzbekistán vs. Colombia - 20:00 horas CT México - ViX

    Jueves 18 de junio

    • Chequia vs. Sudáfrica - 10:00 horas CT México - ViX
    • Suiza vs. Bosnia y Herzegovna - 13:00 horas CT México - ViX
    • Canadá vs. Catar - 16:00 horas CT México - ViX
    • México vs. Corea del Sur - 19:00 horas CT México - Canal 5, El Nueve, TUDN y ViX

    Viernes 19 de junio

    • Estados vs. Australia - 13:00 horas CT México - ViX
    • Escocia vs. Marruecos - 16:00 horas CT México - ViX
    • Brasil vs. Haití - 18:30 horas CT México - Canal 5, TUDN y ViX
    • Turquía vs. Paraguay - 21:00 horas CT México - ViX

    Notas Relacionadas

    Grupos del Mundial 2026: Quedaron definidas todas las selecciones de la Copa del Mundo

    Grupos del Mundial 2026: Quedaron definidas todas las selecciones de la Copa del Mundo

    Mundial 2026 | Grupos
    1 min

    Sábado 20 de junio

    • Países Bajos vs. Suecia - 11:00 horas CT México - Canal 5, TUDN y ViX
    • Alemania vs. Costa de Marfil - 14:00 horas CT México - ViX
    • Ecuador vs. Curazao - 18:00 horas CT México - ViX
    • Túnez vs. Japón - 22:00 horas CT México - ViX
    PUBLICIDAD

    Domingo 21 de junio

    • España vs. Arabia Saudita - 10:00 horas CT México - Canal 5, TUDN y ViX
    • Bélgica vs. Irán - 13:00 horas CT México - ViX
    • Uruguay vs. Cabo Verde - 16:00 horas CT México - ViX
    • Nueva Zelanda vs. Egipto - 19:00 horas CT México - ViX

    Lunes 22 de junio

    • Argentina vs. Austria - 11:00 horas CT México - ViX
    • Francia vs. Irak - 15:00 horas CT México - ViX
    • Noruega vs. Senegal - 18:00 horas CT México - Canal 5, TUDN y ViX
    • Jordania vs. Argelia - 21:00 horas CT México - ViX

    Martes 23 de junio

    • Portugal vs. Uzbekistán - 11:00 horas CT México - ViX
    • Inglaterra vs. Ghana - 14:00 horas CT México - ViX
    • Panamá vs. Croacia - 17:00 horas CT México - ViX
    • Colombia vs. RD Congo - 20:00 horas CT México - Canal 5, TUDN y ViX

    Miércoles 24 de junio

    • Bosnia y Herzegovina vs. Catar - 13:00 horas CT México - ViX
    • Suiza vs. Canadá - 13:00 horas CT México - ViX
    • Escocia vs. Brasil - 16:00 horas CT México - ViX
    • Marruecos vs. Haití - 16:00 horas CT México - ViX
    • Chequia vs. México - 19:00 horas CT México - Canal 5, El Nueve, TUDN y ViX
    • Sudáfrica vs. Corea del Sur - 19:00 horas CT México - ViX

    Jueves 25 de junio

    • Ecuador vs. Alemania - 14:00 horas CT México - Canal 5, TUDN y ViX
    • Curazao vs. Costa de Marfil - 14:00 horas CT México - ViX
    • Japón vs. Suecia - 17:00 horas CT México - ViX
    • Túnez vs. Países Bajos - 17:00 horas CT México - ViX
    • Turquía vs. Estados Unidos - 20:00 horas CT México - ViX
    • Paraguay vs. Australia - 20:00 horas CT México - ViX
    PUBLICIDAD

    Viernes 26 de junio

    • Noruega vs. Francia - 13:00 horas CT México - ViX
    • Senegal vs. Irak - 13:00 horas CT México - ViX
    • Uruguay vs. España - 18:00 horas CT México - Canal 5, TUDN y ViX
    • Cabo Verde vs. Arabia Saudita - 18:00 horas CT México - ViX
    • Nueva Zelanda vs. Bélgica - 21:00 horas CT México - ViX
    • Egipto vs. Irán - 21:00 horas CT México - ViX

    Sábado 27 de junio

    • Panamá vs. Inglaterra - 15:00 horas CT México - Canal 5, TUDN y ViX
    • Croacia vs. Ghana - 15:00 horas CT México - ViX
    • Colombia vs. Portugal - 17:30 horas CT México - Canal 5, TUDN y ViX
    • RD Congo vs. Uzbekistán - 17:30 horas CT México - ViX
    • Jordania vs. Argentina - 20:00 horas CT México - ViX
    • Argelia vs. Austria - 20:00 horas CT México - ViX

    *Sujetos a cambio de programación

    DIECISEISAVOS DE FINAL


    La Fase de Grupos terminará y de manera inmediata comenzará la primera fase de eliminación directa del Mundial 2026 con los partidos por definir y con esta programación a través de TelevisaUnivision y ViX.

    Domingo 28 de junio

    • 2A vs. 2B - 13:00 horas CT México - Las Estrellas, Canal 5, TUDN y ViX (en caso de ser México)

    Lunes 29 de junio

    • 1C vs. 2F - 11:00 horas CT México - ViX
    • 1E vs. 3 (ABCDF) - 14:30 horas CT México - Canal 5, TUDN y ViX
    • 1F vs. 2C - 19:00 horas CT México - ViX
    PUBLICIDAD

    Martes 30 de junio

    • 2E vs. 2I - 11:00 horas CT México - ViX
    • 1I vs. 3 (CDFGH) - 15:00 horas CT México - ViX
    • 1A vs. 3 (CEFHI) - 19:00 horas CT México - Canal 5, El Nueve, TUDN y ViX (en caso de ser México)

    Miércoles 1 de julio

    • 1L vs. 3 (EHIJK) - 10:00 horas CT México - ViX
    • 1G vs. 3 (AEHIJ) - 14:00 horas CT México - Canal 5, TUDN y ViX
    • ID vs. 3 (BEFIJ) - 18:00 horas CT México - ViX

    Jueves 2 de julio

    • 1H vs. 2J - 13:00 horas CT México - Canal 5, TUDN y ViX
    • 2K vs. 2L - 17:00 horas CT México - ViX
    • IB vs. 3 (EFGIJ) - 21:00 horas CT México - ViX

    Viernes 3 de julio

    • 2D vs. 2G - 12:00 horas CT México - ViX
    • 1J vs. 2H - 16:00 horas CT México - Canal 5, TUDN y ViX
    • 1K vs. 3 (DEIJL) - 19:30 horas CT México - ViX

    *Sujetos a cambio de programación

    OCTAVOS DE FINAL


    Los Diecisesavos de Final serán historia y la ronda de Cuartos de Final tiene su actividad enseguida, por lo que el Mundial 2026 seguirá sin descanso, con los partidos por definir y con esta programación a través de TelevisaUnivision y ViX.

    Sábado 4 de julio

    • Partido 89 - TBD vs. TBD - 11:00 horas CT México - Canal 5, TUDN y ViX
    • Partido 90 - TBD vs. TBD - 15:00 horas CT México - ViX
    PUBLICIDAD

    Domingo 5 de julio

    • Partido 91 - TBD vs. TBD - 13:00 horas CT México - ViX
    • Partido 92 - TBD vs. TBD - 18:00 horas CT México - Canal 5, TUDN y ViX

    Lunes 6 de julio

    • Partido 93 - TBD vs. TBD - 13:00 horas CT México - ViX
    • Partido 94 - TBD vs. TBD - 18:00 horas CT México - Canal 5, TUDN y ViX

    Martes 7 de julio

    • Partido 95 - TBD vs. TBD - 10:00 horas CT México - Canal 5, TUDN y ViX
    • Partido 96 - TBD vs. TBD - 14:00 horas CT México - ViX.

    *Sujetos a cambio de programación

    CUARTOS DE FINAL


    Los Octavos de Final quedarán en la memoria y por primera vez en el Mundial 2026 se tendrá día de descanso, con los partidos por definir y con esta programación a través de TelevisaUnivision y ViX.

    PUBLICIDAD

    Jueves 9 de julio

    • Partido 97 - TBD vs. TBD - 14:00 horas CT México - Canal 5, TUDN y ViX

    Viernes 10 de julio

    • Partido 98 - TBD vs. TBD - 13:00 horas CT México - ViX

    Sábado 11 de julio

    • Partido 99 - TBD vs. TBD - 15:00 horas CT México - Canal 5, El Nueve TUDN y ViX
    • Partido 100 - TBD vs. TBD - 19:00 horas CT México - ViX.

    *Sujetos a cambio de programación

    SEMIFINALES


    A falta de solo cuatro partidos por concluir el Mundial 2026, los Cuartos de Final habrán sido historia para darle la bienvenida a las Semifinales, con los partidos por definir y con esta programación a través de TelevisaUnivision y ViX.

    Martes 14 de julio

    • Partido 101 - TBD vs. TBD - 13:00 horas CT México - Las Estrellas, Canal 5, TUDN y ViX.

    Miércoles 15 de julio

    • Partido 102 - TBD vs. TBD - 13:00 horas CT México - Las Estrellas, Canal 5, TUDN y ViX.
    PUBLICIDAD

    TERCER LUGAR


    El partido por el Tercer Lugar, el que muchos no quisieran jugar en el argot futbolístico, tendrá fecha de sábado 18 de julio.

    Sábado 18 de julio

    • Partido 103 - TBD vs. TBD - 15:00 horas CT México - ViX.

    FINAL MUNDIAL 2026


    Las miradas de millones, sino billones de personas, estarán en Nueva York cuando se conozca al campeón del Mundial 2026 el domingo 19 de julio.

    Domingo 19 de julio

    • Partido 104 - TBD vs. TBD - Estadio Nueva York Nueva Jersey - 13:00 horas CT México - Las Estrellas, Canal 5, TUDN y ViX.

    *Sujetos a cambio de programación

    Relacionados:
    Mundial 2026

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Chiquis: Sin Filtro
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Vecinos
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    Tráiler: El precio de la fama
    Socias por accidente
    Presencias
    Quiero tu vida
    Huevitos congelados
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX