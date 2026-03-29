Mundial 2026 Javier Aguirre aplaude el debut de Fidalgo con Selección Mexicana: "Me gustó su personalidad" El director técnico del Tri asegura que aún no tiene su lista completa de convocados, aún espera a estos jugadores.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video 'Vasco' Aguirre destaca debut de Fidalgo con el Tri

Después del empate ante Portugal, Javier Aguirre aplaudió la actuación de Álvaro Fidalgo en su debut con la Selección Mexicana y destacó la personalidad que tuvo el jugador del Betis.

En conferencia de prensa el estratega del Tri también aplaudió lo realizado por Richard Ledezma y Brian Gutiérrez.

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“ Me gustó su personalidad para querer la pelota, él hace buenas condiciones hacía delante, no pierde un balón, Álvaro se integró rápidamente, es uno más de este grupo y si me gustó, evidentemente necesitábamos ver más jugadores, Ledezma, Gutiérrez, gente que no había estado con nosotros, el mismo Everardo, dentro de lo planeado se cumplió el objetivo”, apuntó Javier Aguirre.

Por otro lado, el Vasco mencionó que después del juego ante Bélgica podría tomar la decisión final de la lista para el Mundial 2026.

“Tenemos 26 jugadores, e stamos perfilando la última prueba de fuego para elegir la lista final, Bélgica... estoy viendo rendimientos individuales para decidir qué hacer, evidentemente no quiero dejar pasar el hecho de la gente que no está, que está lesionada, 12 jugadores que nos ayudaron a ganar Nations y Copa Oro no están y buscando remplazos, unos que no estarán otros que regresarán, el equipo individualmente, respondieron todos, hay desajustes normales, pero estoy satisfecho con el rendimiento individual”, agregó Aguirre.

La selección mexicana enfrentará el próximo 31 de marzo a su similar de Bélgica en el Soldier Field de Chicago, Illinois.