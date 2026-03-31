    México 2026

    Alineaciones México vs. Bélgica del amistoso rumbo al Mundial 2026

    Álvaro Fidalgo va de nuevo de inicio pero hay movimientos a la ofensiva por parte de Javier Aguirre rumbo al Mundial 2026.

    Por:
    José Moreno
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    Video Alineación confirmada: El Vasco hace cambios en su XI vs. Bélgica

    A minutos de iniciar el duelo amistoso entre México y Bélgica, se dio a conocer la alineación que usará Javier Aguirre para el encuentro en Chicago.

    Se presentaron algunos cambios respecto a lo que fue el encuentro del sábado anterior frente a Portugal, con la presencia de hombres como Jorge Sánchez y Julián Quiñones.

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    Algunos que repiten en el once inicial son Raúl Rangel en el marco, Álvaro Fidalgo y Raúl Jiménez. Estos dos últimos ofrecieron una destacada actuación en el empate a cero goles ante los lusitanos.

    El encuentro entre la Selección Mexicana y Bélgica es el segundo de la Fecha FIFA de marzo y que encamina a ambos conjuntos nacionales hacia la Copa del Mundo de la FIFA.


    Alineación de México

    • Raúl Rangel
    • César Montes
    • Johan Vásquez
    • Jesús Gallardo
    • Jorge Sánchez
    • Orbelín Pineda
    • Erik Lira
    • Álvaro Fidalgo
    • Brian Gutiérrez
    • Raúl Jiménez
    • Julian Quiñones

    Director técnico: Javier Aguirre Alineación de Bélgica

    • Matz Sels
    • Timothy Castagne
    • Koni De Winter
    • Nathan Ngoy
    • Maxim De Cuyper
    • Axel Witsel
    • Youri Tielemans
    • Kevin De Bruyne
    • Dodi Lukebakio
    • Mika Godts
    • Loïs Openda

    Director técnico: Rudi García

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