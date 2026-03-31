México 2026 Alineaciones México vs. Bélgica del amistoso rumbo al Mundial 2026 Álvaro Fidalgo va de nuevo de inicio pero hay movimientos a la ofensiva por parte de Javier Aguirre rumbo al Mundial 2026.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Alineación confirmada: El Vasco hace cambios en su XI vs. Bélgica

A minutos de iniciar el duelo amistoso entre México y Bélgica, se dio a conocer la alineación que usará Javier Aguirre para el encuentro en Chicago.

Se presentaron algunos cambios respecto a lo que fue el encuentro del sábado anterior frente a Portugal, con la presencia de hombres como Jorge Sánchez y Julián Quiñones.

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Algunos que repiten en el once inicial son Raúl Rangel en el marco, Álvaro Fidalgo y Raúl Jiménez. Estos dos últimos ofrecieron una destacada actuación en el empate a cero goles ante los lusitanos.

El encuentro entre la Selección Mexicana y Bélgica es el segundo de la Fecha FIFA de marzo y que encamina a ambos conjuntos nacionales hacia la Copa del Mundo de la FIFA.



Alineación de México

Raúl Rangel

César Montes

Johan Vásquez

Jesús Gallardo

Jorge Sánchez

Orbelín Pineda

Erik Lira

Álvaro Fidalgo

Brian Gutiérrez

Raúl Jiménez

Julian Quiñones

Director técnico: Javier Aguirre Alineación de Bélgica

Matz Sels

Timothy Castagne

Koni De Winter

Nathan Ngoy

Maxim De Cuyper

Axel Witsel

Youri Tielemans

Kevin De Bruyne

Dodi Lukebakio

Mika Godts

Loïs Openda