Alineaciones México vs. Bélgica del amistoso rumbo al Mundial 2026
Álvaro Fidalgo va de nuevo de inicio pero hay movimientos a la ofensiva por parte de Javier Aguirre rumbo al Mundial 2026.
A minutos de iniciar el duelo amistoso entre México y Bélgica, se dio a conocer la alineación que usará Javier Aguirre para el encuentro en Chicago.
Se presentaron algunos cambios respecto a lo que fue el encuentro del sábado anterior frente a Portugal, con la presencia de hombres como Jorge Sánchez y Julián Quiñones.
Algunos que repiten en el once inicial son Raúl Rangel en el marco, Álvaro Fidalgo y Raúl Jiménez. Estos dos últimos ofrecieron una destacada actuación en el empate a cero goles ante los lusitanos.
El encuentro entre la Selección Mexicana y Bélgica es el segundo de la Fecha FIFA de marzo y que encamina a ambos conjuntos nacionales hacia la Copa del Mundo de la FIFA.
Alineación de México
- Raúl Rangel
- César Montes
- Johan Vásquez
- Jesús Gallardo
- Jorge Sánchez
- Orbelín Pineda
- Erik Lira
- Álvaro Fidalgo
- Brian Gutiérrez
- Raúl Jiménez
- Julian Quiñones
Director técnico: Javier Aguirre Alineación de Bélgica
- Matz Sels
- Timothy Castagne
- Koni De Winter
- Nathan Ngoy
- Maxim De Cuyper
- Axel Witsel
- Youri Tielemans
- Kevin De Bruyne
- Dodi Lukebakio
- Mika Godts
- Loïs Openda
Director técnico: Rudi García