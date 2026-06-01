Mundial 2026 Por qué le dicen Los Príncipes de Persia a la Selección de Irán: origen e historia del apodo El mote del cuadro de asiático va relacionado con la cultura milenaria que tiene el país.

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La selección de Irán se clasificó a la Copa del Mundo 2026 y tiene un apodo característico con el que se ha dado a conocer, Los Príncipes de Persia.

Este sobrenombre va ligado de forma directa con la cultura milenaria de los persas, una historia bastante amplia, que solo se traslada hacia el futbol o cualquier otro deporte de ese país.

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De igual forma, Irán cuenta con otros motes como Team Melli, Estrellas Persas o Leones Iraníes, que de igual forma van ligados con la historia de la nación asiáticas.

HISTORIA DEL MOTE DE LA SELECCIÓN DE IRÁN



La selección de Irán es conocida en el mundo del futbol como Los Príncipes de Persia que hace recordar al Impersio Persa de miles de años atrás y que geográficamente está localizado en lo que hoy es el país de Asia Occidental.

El otro nombre proviene de su idioma oficial, el farsi, que es Team Melli, que significa La Selección Nacional, que a pesar de establecerse como República Islámica hasta 1979, los inicios del futbol datan desde 1907.