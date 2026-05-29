    Mundial 2026

    Irán viene de atrás y derrota a Gambia a días del inicio del Mundial 2026

    El juego ante os africanos fue su último previo a su debut ante Nueva Zelanda en la justa mundialista.

    Por:Raúl Martínez
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    La selección de Irán se impuso a su similar de Gambia en amistoso de preparación de cara a la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

    El combinado asiático derrotó por 3-1 a los africanos en su último partido antes de viajar a México donde estará su ‘búnker’ para la justa mundialista.

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    Gambia se puso al frente con tanto de Colley a los 42 minutos, y fue en la segunda parte cuando los iraníes remontaron el partido.

    Arya Yousefi empató el juego al 47’, Ramin Rezaeian puso el 2-1 para Irán con un golazo al 59’, y al minuto 68’ Mehdi Taremi puso e l 3-1 final.

    El siguiente compromiso de Irán ya será en la Copa de Mundo cuando enfrente a Nueva Zelanda el próximo 15 de junio en el estadio de Los Angeles.

    Los iraníes se encuentran ubicados en el grupo G junto con Bélgica, Egipto y los neozelandeses

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