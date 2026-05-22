Mundial 2026 Selección de Inglaterra: Futbolistas convocados en la lista para el Mundial 2026 Al ritmo de The Beatles, Thomas Tuchel reveló los futbolistas que disputará la justa mundialista.

Video Inglaterra revela su lista mundialista al ritmo de The Beatles

La selección de Inglaterra dio a conocer su lista de convocados para la Copa del Mundo de la FIFA 2026 que generó polémica luego d e Thomas Tuchel dejará fuera a a jugadores de renombre.

A través de un video al ritmo de ' Come Together' de The Beatles, el combinado de los Tres Leones reveló los nombres de los 26 futbolistas que buscarán el segundo título mundial de su historia.

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Entre los futbolistas que destacan en la lista del técnico, Thomas Tuchel se encuentran Harry Kane, Declan Rice, Bukayo Saka, Jude Bellingham y Marcus Rashford.

Sin embargo, la convocatoria del técnico alemán provocó algunas criticas en Inglaterra al dejar fuera a jugadores como Trent Alexander-Arnold, Harry Maguire, Phil Foden y Cole Palmer del Mundial 2026.

Incluso, el defensor del Manchester United expresó su tristeza por a ver quedado fuera de la justa mundialista.

LISTA DE CONVOCADOS DE LA SELECCIÓN DE INGLATERRA PARA EL MUNDIAL 2026

La sección de Inglaterra se encuentra ubicada en el g rupo L de la Copa del Mundo junto con Croacia, Ghana y Panamá. Y debutará el 17 de junio frente al combinado croata en la ciudad de Dallas, Texas.

Porteros

Jordan Pickford

James Trafford

Dean Henderson

Defensas

· Dan Burn

· Marc Guéhi

· Reece James

· Ezri Konsa

· Valentino Livramento

· Nico O'Reilly

· Jarell Quansah

· Djed Spence

· John Stones

Mediocampistas

Elliot Anderson

Jude Bellingham

Eberechi Eze

Jordan Henderson

Kobbie Mainoo

Declan Rice

Morgan Rogers

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Delanteros