    Mundial 2026

    Selección de Inglaterra: Futbolistas convocados en la lista para el Mundial 2026

    Al ritmo de The Beatles, Thomas Tuchel reveló los futbolistas que disputará la justa mundialista.

    Por:Raúl Martínez
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    Video Inglaterra revela su lista mundialista al ritmo de The Beatles

    La selección de Inglaterra dio a conocer su lista de convocados para la Copa del Mundo de la FIFA 2026 que generó polémica luego d e Thomas Tuchel dejará fuera a a jugadores de renombre.

    A través de un video al ritmo de ' Come Together' de The Beatles, el combinado de los Tres Leones reveló los nombres de los 26 futbolistas que buscarán el segundo título mundial de su historia.

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    Entre los futbolistas que destacan en la lista del técnico, Thomas Tuchel se encuentran Harry Kane, Declan Rice, Bukayo Saka, Jude Bellingham y Marcus Rashford.

    Sin embargo, la convocatoria del técnico alemán provocó algunas criticas en Inglaterra al dejar fuera a jugadores como Trent Alexander-Arnold, Harry Maguire, Phil Foden y Cole Palmer del Mundial 2026.

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    Incluso, el defensor del Manchester United expresó su tristeza por a ver quedado fuera de la justa mundialista.

    LISTA DE CONVOCADOS DE LA SELECCIÓN DE INGLATERRA PARA EL MUNDIAL 2026

    La sección de Inglaterra se encuentra ubicada en el g rupo L de la Copa del Mundo junto con Croacia, Ghana y Panamá. Y debutará el 17 de junio frente al combinado croata en la ciudad de Dallas, Texas.

    Porteros

    • Jordan Pickford
    • James Trafford
    • Dean Henderson

    Defensas

    · Dan Burn
    · Marc Guéhi
    · Reece James
    · Ezri Konsa
    · Valentino Livramento
    · Nico O'Reilly
    · Jarell Quansah
    · Djed Spence
    · John Stones

    Mediocampistas

    • Elliot Anderson
    • Jude Bellingham
    • Eberechi Eze
    • Jordan Henderson
    • Kobbie Mainoo
    • Declan Rice
    • Morgan Rogers
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    Delanteros

    • Bukayo Saka
    • Marcus Rashford
    • Noni Madueke
    • Anthony Gordon
    • Ollie Watkins
    • Ivan Toney
    • Harry Kane
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