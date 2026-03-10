Mundial 2026 Kyle Walker se retira de la Selección de Inglaterra a tres meses del Mundial 2026 El defensa tomó la decisión con 35 años y tras haber disputado tres Eurocopas y dos Copas del Mundo.

Kyle Walker se retira de la selección inglesa. Imagen Getty Images

Kyle Walker, jugador de la Selección de Inglaterra, sorprendió al anunciar su retiro del combinado nacional a tres meses de la Copa Mundial de la FIFA 26.

El lateral derecho del Burnley tomó la decisión con 35 años y la hizo saber a través de un video que publicó en su cuenta de Instagram.

“Después de más de una década representando a mi país, he decidido retirarme del fútbol internacional. Jugar para Inglaterra siempre ha sido el mayor honor de mi carrera y algo de lo que siempre estaré orgulloso”, comentó el futbolista.

Kyle Walker se despide de la selección inglesa tras haber disputado 96 partidos en los que anotó un gol. Su debut fue en un partido amistoso contra España el 12 de noviembre del 2011.

En 15 años, el multicampeón con Manchester City participó en tres Eurocopas y dos Copas del Mundo: en Rusia 2018, donde Inglaterra finalizó en el cuarto lugar, y en Qatar 2022, donde la selección de Los Tres Leones fue eliminada en Cuartos de Final.

Kyle Walker ya no fue convocado por el seleccionador Thomas Tuchel en los últimos seis partidos de Inglaterra, su último juego con el combinado nacional fue el amistoso ante Senegal del 10 de junio del 2025.

La decisión de Walker llega a tres meses del Mundial 2026 donde Inglaterra forma parte del Grupo L junto a Croacia, Ghana y Panamá.