Inglaterra 2026 Ben White se pierde la Final de la Champions League y peligra el Mundial 2026 El defensa se perderá algunas semanas debido a una lesión en el ligamento de la rodilla derecha.

Video Ben White es baja para Final de Champions y duda para Mundial 2026 con Inglaterra

El triunfo del Arsenal 1-0 ante West Ham en la Premier League el pasado domingo resultó costoso tras la lesión de Ben White en su rodilla derecha.

Este martes, el cuadro de los Gunners reveló el parte médico del defensa que no fue para nada del agrado del técnico Mikel Arteta, pero que se tralada al entrenador de Inglaterra, Thomas Tuchel.

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La lesión de Ben White



De acuerdo al comunicado emitido este martes 12 de mayo, Ben White puede estar varias semanas de baja, pero depende del grado de la lesión en la rodilla derecha, puede ir de solo 10 días hasta estar fuera varios meses, como puede ser el caso.

"Tras el partido del domingo ante el West Ham United, las evaluaciones posteriores y las revisiones con especialistas han confirmado que Ben White ha sufrido una importante lesión en el ligamento medial de la rodilla, lo que lo dejará fuera por el resto de esta temporada".

White es baja automática para la Final de la Champions League el siguiente 30 de mayo, cuando Arsenal se mida al PSG en la Arena Puskas de Budapest en Hungría.

Las alternativas para Thoma Tuchel en Inglaterra



La información que se tiene es que la selección de Inglaterra revelará sus 26 convocados al Mundial 2026 el próximo 22 de mayo, por lo que Ben White puede ser descartado por Thoms Tuchel.

Ante esto, la única opción latente que pueda tomar el lugar del defensa del Arsenal es el jugador del Real Madrid, Trent-Alexander Arnold, quien en las últimas convocatorias no ha figurado.