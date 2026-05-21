Mundial 2026 Harry Maguire revela que no jugará el Mundial 2026 con Inglaterra El defensa del Manchester United se adelantó a la lista final de Thomas Tüchel que se anunciara este viernes.

Harry Maguire no jugará el Mundial 2026. Imagen Getty Images

Harry Maguire, defensa del Manchester United, reveló que no jugará el Mundial 2026 con la Selección de Inglaterra por decisión del entrenador Thomas Tüchel.

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Luego de que se filtrara la noticia en la prensa inglesa, Maguire rompió el silencio y confirmó que no será parte de la convocatoria final de la selección de Los Tres Leones que se anunciará este viernes.

“Estaba seguro de que podría haber jugado un papel importante este verano para mi país después de la temporada que he tenido”, comenzó diciendo el defensor de 33 años a través de su cuenta de X.

“ Me he quedado conmocionado y destrozado por la decisión. No he amado nada más que ponerme esa camiseta y representar a mi país a lo largo de los años. Deseo a los jugadores, todo lo mejor este verano”, agregó el central del United.

Harry Maguire volvió a la selección inglesa para la fecha FIFA de marzo, donde fue titular en el empate de 1-1 ante Uruguay y tuvo minutos en la derrota sufrida por 0-1 contra Japón. El defensa había estado ausente de las convocatorias desde septiembre del 2024.

Maguire, que aspiraba a jugar su tercera Copa del Mundo tras Rusia 2018 y Qatar 2022, suma 66 partidos con Inglaterra con saldo de siete goles y dos asistencias.

Según BBC Sport, Phil Foden, Luke Shaw y Fikayo Tomori son otros de los jugadores que quedarán fuera de la lista final de 26 futbolistas que dará Thomas Tüchel.