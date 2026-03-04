    Inglaterra 2026

    Fechas y horarios de los juegos de Inglaterra en el Mundial 2026

    Inglaterra disputará su octava Copa Mundial de la FIFA consecutiva, ahora como cabeza del Grupo L.

    Por:
    Daniel Corona
    La selección dirigida por Thomas Tuchel aseguró su clasificación con dos jornadas de anticipación tras golear 5-0 a Letonia en Riga, cerrando una eliminatoria perfecta en la que no recibió goles. Con ese registro confirmó su presencia en Norteamérica 2026.

    En una nación que aspira constantemente a la grandeza futbolística, Inglaterra buscará trasladar su regularidad en torneos recientes a una Copa del Mundo en la que parte como uno de los candidatos.

    Inglaterra, cabeza del Grupo L

    El conjunto de los Tres Leones comparte el Grupo L con Croacia, Ghana y Panamá. Sobre el papel, es favorito para avanzar, aunque los antecedentes recientes en torneos internacionales obligan a mantener la cautela.

    El plantel combina figuras consolidadas en la Premier League y estrellas que compiten en Europa, con Harry Kane como referente ofensivo, acompañado por nombres como J ude Bellingham y otros habituales titulares en las principales ligas del mundo.

    Inglaterra en el Mundial 2026: cómo seguir sus partidos

    La participación de Inglaterra en la Copa Mundial de la FIFA 26 podrá seguirse a través de ViX, que transmitirá los 104 encuentros del torneo.

    Si ya cuentas con ViX Premium, puedes adquirir el Pase Mundial 2026 por $499 MXN.
    En caso de no tener suscripción, primero deberás contratar el plan anual de ViX Premium y posteriormente activar el Pase Mundial 2026.

    Consulta todos los detalles en https://todoelmundialporvix.com y asegura tu acceso a la cobertura completa del Mundial 2026.

    Calendario completo de Inglaterra en la fase de grupos

    Inglaterra disputará sus tres encuentros del Grupo L en sedes oficiales de Estados Unidos. Todos los horarios están en tiempo del Centro de México y tiempo del Este.

    ● Miércoles 17 de junio de 2026

    Inglaterra vs. Croacia en Estadio Dallas a las 14:00 MX y 16:00 ET

    ● Martes 23 de junio de 2026

    Inglaterra vs. Ghana en Estadio Boston a las 14:00 MX y 16:00 ET

    ● Sábado 27 de junio de 2026

    Panamá vs. Inglaterra en Estadio Nueva York Nueva Jersey a las 15:00 MX y 17:00 ET

