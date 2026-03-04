Fechas y horarios de los juegos de Inglaterra en el Mundial 2026
Inglaterra disputará su octava Copa Mundial de la FIFA consecutiva, ahora como cabeza del Grupo L.
La selección dirigida por Thomas Tuchel aseguró su clasificación con dos jornadas de anticipación tras golear 5-0 a Letonia en Riga, cerrando una eliminatoria perfecta en la que no recibió goles. Con ese registro confirmó su presencia en Norteamérica 2026.
En una nación que aspira constantemente a la grandeza futbolística, Inglaterra buscará trasladar su regularidad en torneos recientes a una Copa del Mundo en la que parte como uno de los candidatos.
Inglaterra, cabeza del Grupo L
El conjunto de los Tres Leones comparte el Grupo L con Croacia, Ghana y Panamá. Sobre el papel, es favorito para avanzar, aunque los antecedentes recientes en torneos internacionales obligan a mantener la cautela.
El plantel combina figuras consolidadas en la Premier League y estrellas que compiten en Europa, con Harry Kane como referente ofensivo, acompañado por nombres como J ude Bellingham y otros habituales titulares en las principales ligas del mundo.
Inglaterra en el Mundial 2026: cómo seguir sus partidos
La participación de Inglaterra en la Copa Mundial de la FIFA 26 podrá seguirse a través de ViX, que transmitirá los 104 encuentros del torneo.
Si ya cuentas con ViX Premium, puedes adquirir el Pase Mundial 2026 por $499 MXN.
En caso de no tener suscripción, primero deberás contratar el plan anual de ViX Premium y posteriormente activar el Pase Mundial 2026.
Consulta todos los detalles en https://todoelmundialporvix.com y asegura tu acceso a la cobertura completa del Mundial 2026.
Calendario completo de Inglaterra en la fase de grupos
Inglaterra disputará sus tres encuentros del Grupo L en sedes oficiales de Estados Unidos. Todos los horarios están en tiempo del Centro de México y tiempo del Este.
● Miércoles 17 de junio de 2026
Inglaterra vs. Croacia en Estadio Dallas a las 14:00 MX y 16:00 ET
● Martes 23 de junio de 2026
Inglaterra vs. Ghana en Estadio Boston a las 14:00 MX y 16:00 ET
● Sábado 27 de junio de 2026
Panamá vs. Inglaterra en Estadio Nueva York Nueva Jersey a las 15:00 MX y 17:00 ET