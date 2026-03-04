Inglaterra 2026 Fechas y horarios de los juegos de Inglaterra en el Mundial 2026 Inglaterra disputará su octava Copa Mundial de la FIFA consecutiva, ahora como cabeza del Grupo L.

La selección dirigida por Thomas Tuchel aseguró su clasificación con dos jornadas de anticipación tras golear 5-0 a Letonia en Riga, cerrando una eliminatoria perfecta en la que no recibió goles. Con ese registro confirmó su presencia en Norteamérica 2026.

En una nación que aspira constantemente a la grandeza futbolística, Inglaterra buscará trasladar su regularidad en torneos recientes a una Copa del Mundo en la que parte como uno de los candidatos.

Inglaterra, cabeza del Grupo L

El conjunto de los Tres Leones comparte el Grupo L con Croacia, Ghana y Panamá. Sobre el papel, es favorito para avanzar, aunque los antecedentes recientes en torneos internacionales obligan a mantener la cautela.

El plantel combina figuras consolidadas en la Premier League y estrellas que compiten en Europa, con Harry Kane como referente ofensivo, acompañado por nombres como J ude Bellingham y otros habituales titulares en las principales ligas del mundo.

Inglaterra en el Mundial 2026: cómo seguir sus partidos

La participación de Inglaterra en la Copa Mundial de la FIFA 26 podrá seguirse a través de ViX, que transmitirá los 104 encuentros del torneo.

Calendario completo de Inglaterra en la fase de grupos

Inglaterra disputará sus tres encuentros del Grupo L en sedes oficiales de Estados Unidos. Todos los horarios están en tiempo del Centro de México y tiempo del Este.

● Miércoles 17 de junio de 2026

Inglaterra vs. Croacia en Estadio Dallas a las 14:00 MX y 16:00 ET

● Martes 23 de junio de 2026

Inglaterra vs. Ghana en Estadio Boston a las 14:00 MX y 16:00 ET

● Sábado 27 de junio de 2026