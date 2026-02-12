Inglaterra 2026 Thomas Tuchel renueva con Inglaterra rumbo al Mundial 2026 El combinado de los Tres Leones dio la noticia a unos meses de la Copa del Mundo de la FIFA y con miras a la Eurocopa 2028 en Reino Unido e Irlanda.

Video Inglaterra anuncia renovación estelar de cara al Mundial 2026



La Selección de Inglaterra, que se encuentra en el Top 5 del ranking de selecciones de la FIFA, en la última clasificación se encontraba en la cuarta posición, anunció la renovación de uno de sus pilares con miras al Mundial 2026 que se celebrará en verano próximo en México, Estados Unidos y Canadá.

El conjunto inglés tendrá su octava Copa del Mundo de la FIFA consecutiva desde su ausencia en Estados Unidos 1994 y lo hará dentro de un grupo complicado junto a Croacia, Ghana y Panamá, ésta a la que se midió en Rusia 2018 y ganó 6-1.

De cara a la justa mundialista, los ingleses recién anunciaron un par de encuentros amistosos a días del silbatazo inicial del Mundial 2026, frente a Nueva Zelanda y contra Costa Rica. Antes, en marzo, se medirá en amistosos a Uruguay y Japón.

INGLATERRA RENUEVA A SU DIRECTOR TÉCNICO THOMAS TUCHEL HACIA EL MUNDIAL 2026

La noticia se dio este jueves, día en el que también se llevará a cabo el sorteo para la próxima UEFA Nations League, y se trató de la renovación del entrenador Thomas Tuchel hasta 2028, año en el que se realizará la Eurocopa en Reino Unido e Irlanda.

“Inglaterra no concedió ningún gol en su exitosa campaña, anotó 20 y se encuentra entre los cinco mejores del mundo desde hace siete años y medio. El equipo central de apoyo de Tuchel (Anthony Barry, Henrique Hilário, Nico Mayer y James Melbourne) también han firmado nuevos contratos hasta el verano de 2028”, informó la Federación Inglesa de Futbol.

“Estoy muy feliz y orgulloso de ampliar mi tiempo con Inglaterra. No es ningún secreto que he disfrutado cada minuto trabajando con mis jugadores y entrenadores, y estoy deseando llevarlos al Mundial.

“Es una oportunidad increíble y vamos a hacer todo lo posible para que el país se sienta orgulloso”, indicó el entrenador de la Selección de Inglaterra, Thomas Tuchel, tras el anunció de su renovación y multicampeón a nivel de clubes con Borussia Dortmund, PSG, Bayern Múnich y Chelsea.

Estos son los títulos de Thomas Tuchel como director técnico:

Borussia Dortmund

Copa de Alemania 2016-2017

PSG

Ligue 1 2018-2019 y 2019-2020

Supercopa de Francia 2018 y 2019

Copa de Francia 2019-2020

Copa de la Liga de Francia 2019-2020

Bayer Múnich

Bundesliga 2022-2023

Chelsea