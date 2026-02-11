Inglaterra 2026 Inglaterra confirma dos partidos amistosos previo al inicio del Mundial 2026 Los ingleses se medirán ante un conjunto de la zona de la Concacaf y frente a otro combinado nacional clasificado a la Copa del Mundo en el sur de Florida.

Video Inglaterra confirma amistoso ante selección de Concacaf previo al Mundial 2026

La Selección de Inglaterra, clasificada al Mundial 2026, anunció un par de partidos amistosos previo al inicio del magno evento futbolístico y a disputarse en el sur de Florida, aunque con estadio y horario por confirmar, anunció este miércoles la propia selección inglesa.

Inglaterra, ubicada en el Grupo L y que tendrá su centro de concentración en Kansas City y cuya base será en Swope Soccer Village; jugará en Boston, Nueva Jersey y Dallas ante una selección de África, una de Concacaf y una de Europa.

PUBLICIDAD

Los Tres Leones se medirán a Nueva Zelanda, que también logró clasificarse a la Copa del Mundo de la FIFA de este verano a disputarse en México, Estados Unidos y Canadá; lo hará el 6 de junio.

El 10 de junio tendrá su segunda prueba antes del arranque del Mundial 2026 frente a la Selección de Costa Rica, que tuvo tremendo fracaso tras no conseguir clasificarse a la justa mundialista con el director técnico mexicano Miguel Herrera al frente del proyecto en las eliminatoria de la Concacaf.

Ante Nueva Zelanda será la tercera vez que los enfrente, todos de carácter amistoso; lo hizo en ambos casos en junio de 1991 en Auckland y el Wellington. En tanto, a Costa Rica la enfrento por primera vez en el Mundial Brasil 2014 con empate 0-0 y luego en duelo de preparación rumbo a Rusia 2018 con triunfo de 2-0 en Elland Road.