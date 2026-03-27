Inglaterra 2026 Un aficionado pone a la venta su casa para asistir al Mundial 2026 Andy Milne va por su décima Copa del Mundo de la FIFA y está dispuesto a vender su patrimonio para seguir a la selección de los Tres Leones.

Video Aficionado de Inglaterra pone a la venta su casa para asistir al Mundial 2026

Andy Milne, aficionado de Inglaterra de 62 años de edad, está dispuesto a vender su casa que se encuentra en Northwich (Cheshire, Inglaterra), para solventar los gastos para asistir al Mundial 2026 que se realizará este verano en Estados Unidos, México y Canadá.

Andy Milne dijo a la agencia noticiosa EFE, así como a otros medios británicos, que puso a la venta su hogar con un valor estimado de 466 mil dólares aproximadamente, luego de que ya compró los boletos para todos los partidos de la Selección de Inglaterra.

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Su casa en suelo inglés es la segunda, pues actualmente radica en Tailandia. Parte de los gastos tratará de solventarlos hospedándose en casas de amigos que, aseguró, tiene tanto en México, Dallas y Vancouver; incluso está dispuesto a dormir en sofás.

Este será su décima Copa Mundial de la FIFA, la novena en la rama varonil, pues ha asistido a un Mundial Femenil, siempre con la playera de la Selección de Inglaterra, que aunque no tiene definido sus juegos de Fase Final, Andy Milne ya contempló los posibles escenarios.

Cabe recordar que este Mundial es uno de los más caros en cuanto a costo de entradas, pues rondan entre los seis mil 656 dólares las más baratas, 11 mil 316 los precios que están en la media y 15 mil 976 las más caras.