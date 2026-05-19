Inglaterra 2026 ¿Quién es el máximo goleador de la Selección de Inglaterra en la historia? La selección de Los Tres Leones tuvo una férrea lucha por ser el máximo goleador en la década de los 60s.

Video Fechas y horarios de los partidazos que nos esperan en el Grupo L de la Copa del Mundo 2026

La Selección de Inglaterra se clasificó a la Copa del Mundo de la mano de Harry Kane que es el máximo goleador en la historia de su selección.

El Equipo de la Rosa cuenta con el delantero actual del Bayern Múnich, para poder romper una sequía de 60 años sin ganr una Copa Mundial.

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MÁXIMO GOLEADOR DE LA SELECCIÓN DE INGLATERRA



La lucha por ser el máximo goleador de la selección de Inglaterra se rememora desde la década de los 60s, cuando Jimmy Greaves y Sir Bobby Charlton tuvieron una pelea constante en ese rubro.

Greaves dejó la primera marca en 1967 con 44 goles y Charlton la rompió en 1968 en un amistoso ante Suecia. El récord duró más de 47 años cuando Wayne Rooney la superó en 2015 con gol ante Suiza en Eliminatorias a la Euro 2026.

Harry Kane apareció en el panorama desde 2015 y el gol 54 para dejar atrás la marca de Rooney lo logró en el 23 de marzo de 2023 ante Italia en partido rumbo a la Euro 2024.

Harry Kane : 78 goles (en activo)

: 78 goles (en activo) Wayne Rooney : 53 goles

: 53 goles Sir Bobby Charlton : 49 goles

: 49 goles Gary Lineker : 48 goles

: 48 goles Jimmy Greaves: 44 goles.

El cuadro de Los Tres Leones, de cara al Mundial 2026, salvo Harry Kane, no tiene jugador en activo dentro del Top 10 que alcance al menos los 27 goles en el conjunto inglés.

GOLEADORES DE INGLATERRA EN MUNDIALES



La selección de Inglaterra jugará el Mundial 2026 y cuenta con estos máximos goleadores en el evento.