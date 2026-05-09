Mundial 2026 Inglaterra en Mundiales: Historia, participaciones, estadísticas y entrenador La Selección de Los Tres Leones, considerados como inventores del futbol, cuentan con un título.

Video Fechas y horarios de los partidazos que nos esperan en el Grupo L de la Copa del Mundo 2026

La Selección de Inglaterra fue la primera de parte de la UEFA que se clasificó al Mundial 2026 con paso perfecto y sin recibir gol en sus primeros seis partidos.

El cuadro de Los Tres Leones es una selección histórica y se les considera como los inventores del futbol, aunque en los Mundiales no han brillado como se espera.

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Inglaterra disputará Copa del Mundo número 17 en su historia. En los primeros Mundiales no avanzó y su debut se dio en Brasil 1950, donde no logró avanzar de la Primera Fase.

Desde ahí, se clasificó a todos los Mundiales hasta México 1970, con el título conseguido en la Copa del Mundo en que fue local en 1966. A partir de Francia 1998, Los Tres Leones no han faltado a ninguna cita mundialista al terminar en Cuarto Lugar en Italia 1990 y Rusia 2018.

Participaciones en Mundiales: 17 de 23 posibles (se cuenta el Mundial 2026)

17 de 23 posibles (se cuenta el Mundial 2026) Títulos: 1

1 Mejor posición: 1°, Campeón en Inglaterra 1966.

ESTADÍSTICAS Y NÚMEROS DE INGLATERRA

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En sus 16 participaciones previas en la Copa del Mundo que ha asistido la selección de Inglaterra, se ubica en el puesto 6 de 80 en el histórico.

Sus números y estadísticas del cuadro de Los Tres Leones en Mundiales es de 74 partidos con saldo de 32 triunfos, 22 empates y 20 derrotas. Con 104 goles anotados, 68 goles recibidos y efectividad del 53.15%.

ENTRENADOR DE

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Thomas Tuchel fue contratado como entrenador de Inglaterra en 2024 tras la Euro en que El Equipo de la Rosa, quedó subcampeón ante España cn Gareth Southgate.