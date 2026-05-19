Mundial 2026 ¿Quién es el máximo goleador de la Selección de Francia en la historia? La selección de Les Blues puede tener máximo goleador en su historia con Kylian Mbappé en el Mundial 2026.

Video Fechas y horarios de los partidazos que nos esperan en el Grupo I de la Copa del Mundo 2026

La Selección de Francia es una de las clasificadas a la Copa del Mundo de la mano de Kylian Mbappé, que apunta a ser el máximo goleador en la historia de su selección.

Les Blues tiene a tres jugadores en activo que están dentro del Top 5 de los máximos goleadores de la historia.

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MÁXIMO GOLEADOR DE LA SELECCIÓN DE FRANCIA



Michel Platini conservó el privilegio de ser el máximo goleador de la selección de Francia con 41 goles por 21 años. Thierry Henry lo desbancó en 2007 con un doblete ante Lituania rumbo a la Euro 2008 y dejó la marca en 51 anotaciones.

Olivier Giroud, en pleno Mundial Qatar 2022 rompió el récord de Thierry Henry con su gol ante Polonia para llegar a los 52 y dejarla en los 57 que es la marca actual.

Kylian Mbappé puede llegar al Mundial 2026 como nuevo máximo goleador al tener en la actualidad 56 goles, por lo que si hace dos goles en amistosos o en la Copa del Mundo, lo puede conseguir.

Olivier Giroud : 57 goles (en activo)

: 57 goles (en activo) Kylian Mbappé : 56 goles (en activo)

: 56 goles (en activo) Thierry Henry : 51 goles

: 51 goles Antoine Griezmann : 44 goles (en activo)

: 44 goles (en activo) Michel Platini: 41 goles.

El cuadro de Les Blues tiene también en activo a Antoine Griezmann, con 44 goles, aunque ya está retirado de la selección, por lo que El Principito no podrá igualar a Mbappé o Giroud.

GOLEADORES DE FRANCIA EN MUNDIALES



La selección de Francia jugará el Mundial 2026 y cuenta con estos máximos goleadores en el evento. Mbappé también puedes convertirse en máximo goleador en Copas del Mundo de los galos en el Mundial 2026.