    Mundial 2026

    ¿Quién es el máximo goleador de la Selección de Francia en la historia?

    La selección de Les Blues puede tener máximo goleador en su historia con Kylian Mbappé en el Mundial 2026.

    Por:David Espinosa
    add
    Síguenos en Google
    Video Fechas y horarios de los partidazos que nos esperan en el Grupo I de la Copa del Mundo 2026

    La Selección de Francia es una de las clasificadas a la Copa del Mundo de la mano de Kylian Mbappé, que apunta a ser el máximo goleador en la historia de su selección.

    Les Blues tiene a tres jugadores en activo que están dentro del Top 5 de los máximos goleadores de la historia.

    PUBLICIDAD

    MÁXIMO GOLEADOR DE LA SELECCIÓN DE FRANCIA

    Más sobre Mundial 2026

    Selección de Francia: Futbolistas convocados en la lista para el Mundial 2026
    2 mins

    Selección de Francia: Futbolistas convocados en la lista para el Mundial 2026

    Seleccion Francia
    ¿Por qué Michael Olise, la estrella de Francia y Bayern Múnich, no habla francés?
    2 mins

    ¿Por qué Michael Olise, la estrella de Francia y Bayern Múnich, no habla francés?

    Seleccion Francia
    Francia en Mundiales: Historia, participaciones, estadísticas y entrenador
    2 mins

    Francia en Mundiales: Historia, participaciones, estadísticas y entrenador

    Seleccion Francia
    Ferland Mendy sufre grave lesión y se perderá el Mundial 2026 con Selección de Francia
    1 mins

    Ferland Mendy sufre grave lesión y se perderá el Mundial 2026 con Selección de Francia

    Seleccion Francia
    Kylian Mbappé enciende las alarmas en la selección de Francia y el Real Madrid
    1 mins

    Kylian Mbappé enciende las alarmas en la selección de Francia y el Real Madrid

    Seleccion Francia
    Hugo Ekitiké es baja de Francia para el Mundial 2026 por grave lesión
    1 mins

    Hugo Ekitiké es baja de Francia para el Mundial 2026 por grave lesión

    Seleccion Francia
    Fechas y horarios de los juegos de Mbappé
    1 mins

    Fechas y horarios de los juegos de Mbappé

    Seleccion Francia
    Kylian Mbappé sorprende con su respuesta sobre una lesión mal diagnosticada
    2 mins

    Kylian Mbappé sorprende con su respuesta sobre una lesión mal diagnosticada

    Seleccion Francia
    Kylian Mbappé recibió un diagnóstico médico equivocado sobre su lesión de rodilla
    2 mins

    Kylian Mbappé recibió un diagnóstico médico equivocado sobre su lesión de rodilla

    Seleccion Francia
    Kylian Mbappé responde a las críticas y revela la verdad sobre su lesión
    1 mins

    Kylian Mbappé responde a las críticas y revela la verdad sobre su lesión

    Seleccion Francia


    Michel Platini conservó el privilegio de ser el máximo goleador de la selección de Francia con 41 goles por 21 años. Thierry Henry lo desbancó en 2007 con un doblete ante Lituania rumbo a la Euro 2008 y dejó la marca en 51 anotaciones.

    Olivier Giroud, en pleno Mundial Qatar 2022 rompió el récord de Thierry Henry con su gol ante Polonia para llegar a los 52 y dejarla en los 57 que es la marca actual.

    Kylian Mbappé puede llegar al Mundial 2026 como nuevo máximo goleador al tener en la actualidad 56 goles, por lo que si hace dos goles en amistosos o en la Copa del Mundo, lo puede conseguir.

    • Olivier Giroud: 57 goles (en activo)
    • Kylian Mbappé: 56 goles (en activo)
    • Thierry Henry: 51 goles
    • Antoine Griezmann: 44 goles (en activo)
    • Michel Platini: 41 goles.

    El cuadro de Les Blues tiene también en activo a Antoine Griezmann, con 44 goles, aunque ya está retirado de la selección, por lo que El Principito no podrá igualar a Mbappé o Giroud.

    GOLEADORES DE FRANCIA EN MUNDIALES


    La selección de Francia jugará el Mundial 2026 y cuenta con estos máximos goleadores en el evento. Mbappé también puedes convertirse en máximo goleador en Copas del Mundo de los galos en el Mundial 2026.

    • Just Fontaine: 13 goles
    • Kylian Mbappé: 12 goles
    • Thierry Henry: 6 goles
    • Olivier Giroud: 5 goles
    • Michel Platini: 5 goles
    • Zinedine Zidane: 5 goles
    Relacionados:
    Mundial 2026Francia 2026Olivier Giroud

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Chiquis: Sin Filtro
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Vecinos
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    Socias por accidente
    Riquísimos por cierto
    Gratis
    Todas. Debanhi, una historia de redes
    Gratis
    Papá Soltero
    Gratis
    Laura Bozzo
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX