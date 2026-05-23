Francia 2026 Federación Francesa de Futbol quiere reducir primas a jugadores A días del inicio de la Copa del Mundo 2026, Federación Francesa busca reducir costos, por lo que busca reducir primas a jugadores.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Francia deberá resolver este tema. Imagen Getty Images.

Con el inicio de la Copa del Mundo de la FIFA a la vuelta de la esquina, los problemas al interior de la Federación Francesa de Futbol provocan tensión entre jugadores y directivos, por el tema de las primas económicas.

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El presidente del organismo, Philippe Diallo, se reunió con los futbolistas a principios de la primavera para pedirles que aceptaran una reducción en sus primas económicas por el Mundial. Diallo explicó que los premios de la FIFA aún no cumplían con las expectativas, que el tipo de cambio, que el dólar y el euro era desfavorable.

Algunos jugadores entendieron la medida era para proteger la situación cada vez más precaria de la Federación Francesa, aunque no se explican si firmaron un contrato de 100 millones de euros anuales con la marca deportiva Nike.

Problemas financieros en la Federación Francesa

Philippe Diallo les duplicó sus primas, tras la obtención del boleto a la Copa del Mundo del 2026, pero desde inicios de este año se han implementado recortes en la Dirección Técnica Nacional.

Por ejemplo, la selección sub-20 no participó en el Torneo Maurice Revello, antes conocido como Torneo de Toulon, a pesar de ser la vigente campeona.