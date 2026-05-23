Mundial 2026 Títulos y el palmarés completo que tiene la selección de Estados Unidos La selección de Las Barras y las Estrellas es la segunda de la Concacaf con más trofeos en sus vitrinas.

Video Estados Unidos da fecha para revelar convocatoria al Mundial 2026

La selección de Estados Unidos es el combinado nacional que más campeonatos tiene en el área de la Concacaf por detrás de México.

Con un crecimiento en las últimas décadas, el cuadro de Las Barras y las Estrellas se ha consolidado como potencia del área con la exportación de jugadores a Europa a partir del Siglo XXI.

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El elevar el nivel en la época reciente ha sido sinónimo de éxito para hacerle frente a la Selección Mexicana, pero sin aún poder destacar a nivel mundial o en torneos juveniles.

TÍTULOS Y PALMARÉS HISTÓRICO DE ESTADOS UNIDOS



La selección de Estados Unidos sigue sin despuntar del todo y aún así cuenta con 10 títulos en total dentro de su palmarés, la mayoría de la Copa Oro.

El otro torneo que ha conseguido en la Concacaf Nations League, donde tenía una hegemonía hasta el 2025 cuando por fin fue destronado por México.

Copa Oro - 7 títulos: 1991, 2002, 2005, 2007, 2013, 2017 y 2021

- 7 títulos: 1991, 2002, 2005, 2007, 2013, 2017 y 2021 Concacaf Nations League - 3 títulos: 2020, 2023 y 2024.