Estados Unidos 2026 Chris Richards se lesiona del tobillo a tres semanas del Mundial 2026 Mauricio Pochettino dará su convocatoria en los siguientes días con una duda de útimo momento.

Video Chris Richards puede ser baja en Estados Unidos para el Mundial por lesión

Estados Unidos presentará su lista al Mundial 2026 el 26 de mayo en New York y la gran duda es Chris Richards quien sigue se lesionó con el Crystal Palace de la Premier League.

El defensa central sufrió una rotura de dos ligamentos en el tobillo izquierdo tras haber jugado en días anteriores ante el Brentford.

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El jugador de 26 años apura su recuperación para estar disponible para la Copa del Mundo, esto en palabras de su técnico Oliver Glasner en conferencia de prensa este jueves.

Chris Richards, ¿segundo Mundial fuera?



Chris Richards ya se perdió el Mundial Qatar 2022 con Estados Unidos, y a sus 26 años podría sufrir un segundo golpe muy duro en su carrera profesional.

Glasner argumentó que el tobillo está bastante inflamado, por lo que no jugará ante Arsenal en el cierre de la temporada en Inglaterra, además de ser duda para la Final de la Conference League ante Raydo Vallecano.

"Creo que está estable, pero bastante inflamado, y tenemos que controlar la inflamación. Tiene que volver al campo para estar disponible, y eso lleva tiempo. Está aquí desde el amanecer hasta el atardecer recibiendo tratamientos y haciendo todo lo posible para reducir la hinchazón, y por supuesto tenemos un excelente departamento médico, así que haremos todo lo posible".

Richards es parte vital del Crystal Palace con 50 partidos en la temporada, donde solo fue baja en cuatro juegos. Mauricio Pochettino lo tiene como titular en la defensa de Estados Unidos hasta el momento.

Estados Unidos está en el Grupo D del Mundial 2026 y su debut está programado para el 12 de junio ante Paraguay en el Estadio Los Angeles.