Mundial 2026 Perú confirma que enfrentará a España en México previo al Mundial 2026 La selección de España jugará contra un equipo sudamericano a días de la inauguración de Mundial.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video Confirman partidazo en México previo al Mundial 2026

Desde hace unos meses se había dado a conocer que la selección de Es paña tendría un amistoso en México previo al Mundial del 2026, y por fin se reveló a que equipo enfrentará tras la cancelación del juego frente a Chile.

Ese rival será la selección de Perú quien a través del presidente de la federación confirmó el partido frente a la ‘Roja’ en territorio mexicano para junio próximo.

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“ Para junio tenemos un amistoso en México con España y hay uno todavía no se ha cerrado, vamos a ver qué es lo que puede gestionar Jean Ferrari y según eso, lo comunicaremos” mencionó Agustín Lozano, presidente de la FPF.

España aun no confirma el enfrentamiento ante Perú, pero el encuentro podría disputarse en el estadio Cuauhtémoc de Puebla ya que en un principio había trascendido que el partido ante Chile se jugaría en ese inmueble.

Cabe recordar que España está en el Grupo H del Mundial 2026 junto a Uruguay, Arabia Saudita y la debutante Cabo Verde, pero La Furia Roja tendrá partido en Guadalajara ante los charrúas el 26 de junio.