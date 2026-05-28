Egipto 2026 Egipto vs. Rusia: Los Faraones dicen adiós a su gente con triunfo Los Faraones afrontaron este amistoso en El Cairo previo a su viaje a los Estados Unidos.

Video Último reporte de la lesión de Mohamed Salah con Liverpool de cara al Mundial 2026

Egipto derrotó 1-0 a Rusia para arrancar su preparación final rumbo al Mundial 2026 con el pie derecho este jueves 28 de mayo en el New Administrative Capital Stadium.

El único gol del partido fue obra de Mostafa Ziko al minuto 65, en un encuentro que tuvo hasta 10 cambios por parte de Los Faraones y siete de los rusos.

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La ausencia más destacada fue la de Mohamed Salah, jugador que terminó recién su temporada en Inglaterra y reportará en los siguentes días.

El cuadro africano viajará la siguiente semana a Estados Unidos, donde enfrentará el día 6 a Brasil en Cleveland y cerrará su preparación con ese compromiso.