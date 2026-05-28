Egipto vs. Rusia: Los Faraones dicen adiós a su gente con triunfo
Los Faraones afrontaron este amistoso en El Cairo previo a su viaje a los Estados Unidos.
Egipto derrotó 1-0 a Rusia para arrancar su preparación final rumbo al Mundial 2026 con el pie derecho este jueves 28 de mayo en el New Administrative Capital Stadium.
El único gol del partido fue obra de Mostafa Ziko al minuto 65, en un encuentro que tuvo hasta 10 cambios por parte de Los Faraones y siete de los rusos.
La ausencia más destacada fue la de Mohamed Salah, jugador que terminó recién su temporada en Inglaterra y reportará en los siguentes días.
El cuadro africano viajará la siguiente semana a Estados Unidos, donde enfrentará el día 6 a Brasil en Cleveland y cerrará su preparación con ese compromiso.
Egipto está en el Grupo G junto a Bélgica, Irán y Nueva Zelanda, quien en las últimas horase se ha vuelto viral Tim Payne, el defensa y capitán de Los All Whites.
Se espera que en las horas siguientes el técnico Hossam Hassan pueda dar a conocer la convocatoria final de los 26 jugadores para el Mundial 2026, el día límite es el lunes 1 de junio.