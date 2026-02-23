Mundial 2026 Fechas y horarios de los juegos de Egipto en el Mundial 2026 Egipto volverá a una Copa Mundial de la FIFA en el Grupo G ante Bélgica, Irán y Nueva Zelanda.

La selección egipcia aseguró su clasificación al Mundial 2026 tras vencer 3-0 a Yibuti, resultado que le permitió sellar su pase con una jornada todavía por disputarse en las eliminatorias africanas.

Después de ausentarse en Qatar 2022, Los Faraones regresan a la máxima cita internacional.

El conjunto dirigido por Hossam Hassan intentará mejorar sus antecedentes en Copas del Mundo y competir por un lugar en la fase eliminatoria.

Egipto y su panorama en el Grupo G

Ubicado en el Grupo G, Egipto compartirá sector con Bélgica, Irán y Nueva Zelanda. El conjunto europeo parte como referencia del grupo, mientras que la pelea por el segundo puesto luce abierta.

El principal referente del seleccionado es Mohamed Salah, delantero del Liverpool y capitán del equipo.

A su lado aparece Omar Marmoush, atacante del Manchester City, lo que convierte al frente ofensivo en la principal fortaleza del conjunto africano.

Cómo seguir a Egipto en el Mundial 2026

Calendario completo de Egipto en la fase de grupos

Egipto disputará sus tres encuentros en sedes de Estados Unidos y Canadá. Todos los horarios están en tiempo del Centro de México y Tiempo del Este.

Lunes 15 de junio de 2026

● Bélgica vs. Egipto en Estadio Seattle a las 13:00 MX y 15:00 ET

Domingo 21 de junio de 2026

● Nueva Zelanda vs. Egipto en Estadio BC Place Vancouver a las 19:00 MX y 21:00 ET

Viernes 26 de junio de 2026