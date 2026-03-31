    Mundial 2026

    Grupos del Mundial 2026: Quedaron definidas todas las selecciones de la Copa del Mundo

    Un total de 48 selecciones aspiran a llevarse a casa el trofeo de la Copa del Mundo.

    Por:Juan Regis
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    Video Resumen | Chequia vs. Dinamarca: México ya conoce a su último rival

    La espera terminó y quedaron casi definidos todos los grupos del Mundial 2026 tras la dramática jornada de partidos de repechaje disputados en Guadalajara, Monterrey y Europa. Sólo falta el ganador del Irak vs. Boliva.

    Por primera vez en la historia de las Copa del Mundo, el Mundial 2026 a celebrarse en México, Estados Unidos y Canadá este verano pasará de 32 a 48 selecciones; la decisión fue aprobada por el Consejo de la FIFA y marcará un cambio estructural en el torneo.

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    El aumento en el número de plazas en las diferentes confederaciones provocó que el torneo tenga un nuevo sistema de competencia con un total de 104 partidos distribuidos en 16 sedes ubicadas en México, Estados Unidos y Canadá.

    El Mundial 2026 inicia el 11 de junio de 2026 en el Estadio Ciudad de México y concluirá el 19 de julio de 2026 en el Estadio Nueva York Nueva Jersey.

    ¿CUÁNTOS GRUPOS TIENE EL MUNDIAL 2026?

    Las 48 selecciones estarán distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos cada uno. Avanzan a la siguiente ronda los dos primeros lugares de cada grupo y los ocho mejores terceros.

    Las selecciones cabezas de serie son: México (anfitrión), Canadá (anfitrión), Brasil, Estados Unidos (anfitrión), Alemania, Países Bajos, Bélgica, España, Francia, Argentina, Portugal e Inglaterra.

    Con este formato se incorpora una nueva fase: los Dieciseisavos de Final, instancia que precederá a los Octavos y que forma parte del nuevo esquema de eliminación directa.

    ¿CÓMO QUEDARON LOS GRUPOS DEL MUNDIAL 2026 TRAS EL REPECHAJE?

    Grupo A

    • México
    • Sudáfrica
    • Corea del Sur
    • Chequia
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    Grupo B

    • Canadá
    • Bosnia y Herzegovina
    • Catar
    • Suiza

    Grupo C

    • Brasil
    • Marruecos
    • Haití
    • Escocia

    Grupo D

    • Estados Unidos
    • Paraguay
    • Australia
    • Turquía
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    Grupo E

    • Alemania
    • Curazao
    • Costa de Marfil
    • Ecuador

    Grupo F

    • Países Bajos
    • Japón
    • Suecia
    • Túnez

    Grupo G

    • Bélgica
    • Egipto
    • Irán
    • Nueva Zelanda
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    Grupo H

    • España
    • Cabo Verde
    • Arabia Saudita
    • Uruguay

    Grupo I

    • Francia
    • Senegal
    • Bolivia/Irak
    • Noruega

    Grupo J

    • Argentina
    • Argelia
    • Austria
    • Jordania
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    Grupo K

    • Portugal
    • RD Congo
    • Uzbekistán
    • Colombia

    Grupo L

    • Inglaterra
    • Croacia
    • Ghana
    • Panamá
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