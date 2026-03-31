Mundial 2026 Grupos del Mundial 2026: Quedaron definidas todas las selecciones de la Copa del Mundo Un total de 48 selecciones aspiran a llevarse a casa el trofeo de la Copa del Mundo.

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La espera terminó y quedaron casi definidos todos los grupos del Mundial 2026 tras la dramática jornada de partidos de repechaje disputados en Guadalajara, Monterrey y Europa. Sólo falta el ganador del Irak vs. Boliva.

Por primera vez en la historia de las Copa del Mundo, el Mundial 2026 a celebrarse en México, Estados Unidos y Canadá este verano pasará de 32 a 48 selecciones; la decisión fue aprobada por el Consejo de la FIFA y marcará un cambio estructural en el torneo.

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El aumento en el número de plazas en las diferentes confederaciones provocó que el torneo tenga un nuevo sistema de competencia con un total de 104 partidos distribuidos en 16 sedes ubicadas en México, Estados Unidos y Canadá.

El Mundial 2026 inicia el 11 de junio de 2026 en el Estadio Ciudad de México y concluirá el 19 de julio de 2026 en el Estadio Nueva York Nueva Jersey.

¿CUÁNTOS GRUPOS TIENE EL MUNDIAL 2026?

Las 48 selecciones estarán distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos cada uno. Avanzan a la siguiente ronda los dos primeros lugares de cada grupo y los ocho mejores terceros.

Las selecciones cabezas de serie son: México (anfitrión), Canadá (anfitrión), Brasil, Estados Unidos (anfitrión), Alemania, Países Bajos, Bélgica, España, Francia, Argentina, Portugal e Inglaterra.

Con este formato se incorpora una nueva fase: los Dieciseisavos de Final, instancia que precederá a los Octavos y que forma parte del nuevo esquema de eliminación directa.

¿CÓMO QUEDARON LOS GRUPOS DEL MUNDIAL 2026 TRAS EL REPECHAJE?

Grupo A

México

Sudáfrica

Corea del Sur

Chequia

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Grupo B

Canadá

Bosnia y Herzegovina

Catar

Suiza

Grupo C

Brasil

Marruecos

Haití

Escocia

Grupo D

Estados Unidos

Paraguay

Australia

Turquía

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Grupo E

Alemania

Curazao

Costa de Marfil

Ecuador

Grupo F

Países Bajos

Japón

Suecia

Túnez

Grupo G

Bélgica

Egipto

Irán

Nueva Zelanda

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Grupo H

España

Cabo Verde

Arabia Saudita

Uruguay

Grupo I

Francia

Senegal

Bolivia/Irak

Noruega

Grupo J

Argentina

Argelia

Austria

Jordania

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Grupo K

Portugal

RD Congo

Uzbekistán

Colombia

Grupo L