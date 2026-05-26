    Mundial 2026

    Partidos amistosos de las selecciones clasficadas al Mundial 2026

    Te enlistamos los 66 juegos de preparación que jugarán los equipos que van a la Copa del Mundo.

    Por:Antonio Quiroga
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    Video FIFA anuncia campamentos base de las 48 selecciones para el Mundial 2026

    Las selecciones clasificadas al Mundial 2026 pactaron partidos amistosos de preparación previo al arranque de la Copa del Mundo en México, Estados Unidos y Canadá.

    Desde el pasado 22 de mayo con el triunfo de México 2-0 ante Ghana y hasta el 10 de juniocon el Austria vs. Guatemala, son un total de 66 juegos los que habrá en estos días.

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    Partidos amistosos de selecciones mundialistas


    La actividad internacional debido al Mundial 2026 también contempla a selecciones que no se clasificaron a la Copa del Mundo, muchas de ellas servirán como sinodales para los 48 clasificados.

    MARTES 26 DE MAYO

    JUEVES 28 DE MAYO

    • Egipto vs. Rusia
    • Irlanda vs. Catar

    VIERNES 29 DE MAYO

    • Sudáfrica vs. Nicaragua
    • Andorra vs. Irak
    • Bosnia y Herzegovina vs. Macedonia del Norte

    SÁBADO 30 DE MAYO

    • Escocia vs. Curazao
    • Ecuador vs. Arabia Saudita
    • Corea del Sur vs. Trinidad y Tobago
    • México vs. Australia

    DOMINGO 31 DE MAYO

    • Japón vs. Islandia
    • Suiza vs. Jordania
    • Cabo Verde vs. Serbia
    • Chequia vs. Kosovo
    • Alemania vs. Finlandia
    • Estados Unidos vs. Senegal
    • Brasil vs. Panamá

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    Copa Mundial de Futbol 2026
    1 min

    LUNES 1 DE JUNIO

    • Noruega vs. Suecia
    • Turquía vs. Macedonia del Norte
    • Austria vs. Túnez
    • Colombia vs. Costa Rica
    • Canadá vs. Uzbekistán

    MARTES 2 DE JUNIO

    • Croacia vs. Bélgica
    • Marruecos vs. Madagascar
    • Gales vs. Ghana
    • Haití vs. Nueva Zelanda
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    MIÉRCOLES 3 DE JUNIO

    • Dinamarca vs. RD Congo
    • Países Bajos vs. Argelia
    • Panamá vs. República Dominicana
    • Corea del Sur vs. El Salvador

    JUEVES 4 DE JUNIO

    • Suecia vs. Grecia
    • España vs. Irak
    • Francia vs. Costa de Marfil
    • Chequia vs. Guatemala
    • México vs. Serbia

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    Mundial 2026 | Grupos
    1 min

    VIERNES 5 DE JUNIO

    • Paraguay vs. Nicaragua
    • Puerto Rico vs. Arabia Saudita
    • Canadá vs. Irlanda
    • Haití vs. Perú

    SÁBADO 6 DE JUNIO

    • Bélgica vs. Túnez
    • Portugal vs. Chile
    • Estados Unidos vs. Alemania
    • Suiza vs. Australia
    • Panamá vs. Bosnia y Herzegovina
    • Inglaterra vs. Nueva Zelanda
    • Bolivia vs. Escocia
    • Catar vs. El Salvador
    • Brasil vs. Egipto
    • Turquía vs. Venezuela
    • Argentina vs. Honduras

    DOMINGO 7 DE JUNIO

    • Croacia vs. Eslovenia
    • Marruecos vs. Noruega
    • Ecuador vs. Guatemala
    • Colombia vs. Jordania

    LUNES 8 DE JUNIO

    • Países Bajos vs. Uzbekistán
    • Francia vs. Irlanda del Norte
    • España vs. Perú

    MARTES 9 DE JUNIO

    • Chile vs. RD Congo
    • Arabia Saudita vs. Senegal
    • Argentina vs. Islandia
    • Irak vs. Venezuela.
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    MIÉRCOLES 10 DE JUNIO

    • Portugal vs. Nigeria
    • Inglaterra vs. Costa Rica
    • Austria vs. Guatemala.
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