Partidos amistosos de las selecciones clasficadas al Mundial 2026
Te enlistamos los 66 juegos de preparación que jugarán los equipos que van a la Copa del Mundo.
Video FIFA anuncia campamentos base de las 48 selecciones para el Mundial 2026
Las selecciones clasificadas al Mundial 2026 pactaron partidos amistosos de preparación previo al arranque de la Copa del Mundo en México, Estados Unidos y Canadá.
Desde el pasado 22 de mayo con el triunfo de México 2-0 ante Ghana y hasta el 10 de juniocon el Austria vs. Guatemala, son un total de 66 juegos los que habrá en estos días.
Partidos amistosos de selecciones mundialistas
La actividad internacional debido al Mundial 2026 también contempla a selecciones que no se clasificaron a la Copa del Mundo, muchas de ellas servirán como sinodales para los 48 clasificados.
MARTES 26 DE MAYO
JUEVES 28 DE MAYO
- Egipto vs. Rusia
- Irlanda vs. Catar
VIERNES 29 DE MAYO
- Sudáfrica vs. Nicaragua
- Andorra vs. Irak
- Bosnia y Herzegovina vs. Macedonia del Norte
SÁBADO 30 DE MAYO
- Escocia vs. Curazao
- Ecuador vs. Arabia Saudita
- Corea del Sur vs. Trinidad y Tobago
- México vs. Australia
DOMINGO 31 DE MAYO
- Japón vs. Islandia
- Suiza vs. Jordania
- Cabo Verde vs. Serbia
- Chequia vs. Kosovo
- Alemania vs. Finlandia
- Estados Unidos vs. Senegal
- Brasil vs. Panamá
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Copa Mundial de Futbol 2026
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LUNES 1 DE JUNIO
- Noruega vs. Suecia
- Turquía vs. Macedonia del Norte
- Austria vs. Túnez
- Colombia vs. Costa Rica
- Canadá vs. Uzbekistán
MARTES 2 DE JUNIO
- Croacia vs. Bélgica
- Marruecos vs. Madagascar
- Gales vs. Ghana
- Haití vs. Nueva Zelanda
MIÉRCOLES 3 DE JUNIO
- Dinamarca vs. RD Congo
- Países Bajos vs. Argelia
- Panamá vs. República Dominicana
- Corea del Sur vs. El Salvador
JUEVES 4 DE JUNIO
- Suecia vs. Grecia
- España vs. Irak
- Francia vs. Costa de Marfil
- Chequia vs. Guatemala
- México vs. Serbia
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Mundial 2026 | Grupos
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VIERNES 5 DE JUNIO
- Paraguay vs. Nicaragua
- Puerto Rico vs. Arabia Saudita
- Canadá vs. Irlanda
- Haití vs. Perú
SÁBADO 6 DE JUNIO
- Bélgica vs. Túnez
- Portugal vs. Chile
- Estados Unidos vs. Alemania
- Suiza vs. Australia
- Panamá vs. Bosnia y Herzegovina
- Inglaterra vs. Nueva Zelanda
- Bolivia vs. Escocia
- Catar vs. El Salvador
- Brasil vs. Egipto
- Turquía vs. Venezuela
- Argentina vs. Honduras
DOMINGO 7 DE JUNIO
- Croacia vs. Eslovenia
- Marruecos vs. Noruega
- Ecuador vs. Guatemala
- Colombia vs. Jordania
LUNES 8 DE JUNIO
- Países Bajos vs. Uzbekistán
- Francia vs. Irlanda del Norte
- España vs. Perú
MARTES 9 DE JUNIO
- Chile vs. RD Congo
- Arabia Saudita vs. Senegal
- Argentina vs. Islandia
- Irak vs. Venezuela.
MIÉRCOLES 10 DE JUNIO
- Portugal vs. Nigeria
- Inglaterra vs. Costa Rica
- Austria vs. Guatemala.
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