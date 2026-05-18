Egipto 2026 ¿Quién es el máximo goleador de la Selección de Egipto en la historia? La selección de Los Faraones tiene el dato curioso que su actual técnico es su máximo goleador.

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La Selección de Egipto que regresa a una Copa del Mundo, tiene en su director técnico Hossam Hassan como su máximo goleador de la historia.

El entrenador de Los Faraones dejo su marca desde 2006 cuando anotó en un partido de la Copa Africana de Naciones ante la República Democráctica del Congo.

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MÁXIMO GOLEADOR DE LA SELECCIÓN DE EGIPTO



Hossam Hassan se convirtió en máximo goleador de Egipto en 1998, exactamente el 25 de febrero, cuando anotó doblete ante Burkina Faso en la Copa Africana de Naciones.

Hassan dejó atrás a Hassan El Shazly, quien desde 1975 era el máximo goleador de Los Faraones. Ahora, Mohamed Salah es quien apunta a serlo en caso de conseguir más de dos goles en sus siguientes juegos.

Hossam Hassan : 69 goles

: 69 goles Mohamed Salah : 67 goles (en activo)

: 67 goles (en activo) Hassan El Shazly : 49 goles

: 49 goles El-Sayed El-Dhizui : 41 goles

: 41 goles Mohamed Abou Trika: 38 goles.

La Copa Mundial 2026 es la cita perfecta para Mohamed Salah de convertirse en el máximog goleador de los africanos si tiene un buen rendimiento.



GOLEADORES DE EGIPTO EN MUNDIALES



La selección de Egipto jugará el Mundial 2026 y cuenta con estos máximos goleadores en el evento.