Egipto 2026 Egipto regresa a la Copa Mundial de la FIFA Los Faraones vuelven al escenario mundial tras ocho años de ausencia y buscarán competir en Norteamérica.

Por: Daniel Corona Síguenos en Google

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Egipto aseguró su clasificación al Mundial 2026 luego de una sólida campaña en las Eliminatorias africanas, donde dominó su grupo con ocho victorias y dos empates, terminando por encima de Burkina Faso.

El equipo dirigido por Hossam Hassan vuelve a la gran cita con el objetivo de dar un paso adelante en su historia mundialista.

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Será su cuarta participación en una Copa del Mundo.

El Grupo de Egipto

Bélgica

Irán

Nueva Zelanda

En el papel, Bélgica parte como favorita del sector, mientras que Egipto competirá directamente por uno de los boletos a la siguiente ronda.



Dónde seguir a Egipto en el Mundial 2026

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Así juega Egipto

Hossam Hassan asumió en 2024 y logró devolver al seleccionado a un Mundial. Como futbolista fue capitán en Italia 1990, y ahora buscará trasladar esa experiencia al banquillo.

El proyecto gira en torno a su generación ofensiva:

● Omar Marmoush, atacante del Manchester City, socio ideal en el frente de ataque.