    Egipto 2026

    Egipto regresa a la Copa Mundial de la FIFA

    Los Faraones vuelven al escenario mundial tras ocho años de ausencia y buscarán competir en Norteamérica.

    Por:
    Daniel Corona
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    Egipto aseguró su clasificación al Mundial 2026 luego de una sólida campaña en las Eliminatorias africanas, donde dominó su grupo con ocho victorias y dos empates, terminando por encima de Burkina Faso.

    El equipo dirigido por Hossam Hassan vuelve a la gran cita con el objetivo de dar un paso adelante en su historia mundialista.

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    Será su cuarta participación en una Copa del Mundo.

    El Grupo de Egipto

    Egipto integra el Grupo G, donde enfrentará a:

    • Bélgica
    • Irán
    • Nueva Zelanda

    En el papel, Bélgica parte como favorita del sector, mientras que Egipto competirá directamente por uno de los boletos a la siguiente ronda.

    Dónde seguir a Egipto en el Mundial 2026

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    Así juega Egipto

    Hossam Hassan asumió en 2024 y logró devolver al seleccionado a un Mundial. Como futbolista fue capitán en Italia 1990, y ahora buscará trasladar esa experiencia al banquillo.

    El proyecto gira en torno a su generación ofensiva:

    Mohamed Salah , capitán y referente histórico, delantero del Liverpool.

    Omar Marmoush, atacante del Manchester City, socio ideal en el frente de ataque.

    El reto en 2026 será avanzar por primera vez a una ronda de eliminación directa y consolidar su crecimiento competitivo en el fútbol africano.

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