Nueva Zelanda 2026 Nueva Zelanda: Tim Payne, el jugador menos conocido que se hizo viral Este futbolista de Los All Whites pasó de unos pocos seguidores a casi 1 millón en pocos días.

Video Tim Payne, el jugador menos conocido que es viral previo al Mundial 2026

No cabe duda que el futbol regala momentos épicos, pero el internet tiene un poder inaudito como se ha comprobado con Tim Payne, convocado por Nueva Zelanda al Mundial 2026.

Este jugador pasó de ser el 'menos conocido', por sus seguidores en la red social de Instagram, a tener más que muchos jugadores de la propia Selección Mexicana como Jesús Gallardo, César Montes o 'Tala' Rangel, por mencionar algunos.

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El trend viral mundial con Tim Payne



Varias personalidades del medio se han sumado a la petición del creador de contenido Valen Scarsini (@elscarso), quien en una investigación por conocer el jugador menos famoso dio con Tim Payne.

Payne, defensa de la selección de Nueva Zelanda, milita en el Wellington Phoenix de la liga local y cuenta con 32 años de edad, apenas hace unos meses cumplió 50 partidos con Los All Whites.

El creador hizo mención que tenía apenas poco más de 4 mil followers y que sus fotos apenas 200 likes, esto se hizo viral al grado de que este jueves 28 de mayo por la mañana tiene más de 760 mil seguidores.

El mundo se ha volcado en apoyo a Tim Payne, al grado de inventar frases de " No Payne, no gain", "Mi madre me dio la vida y Tim Payne las ganas de vivirla", "Todos arriba de la Payneta", por decir algunos.

Nueva Zelanda y Tim Payne están en el Grupo G junto a Bélgica, Irán y Egipto en el Mundial 2026.