Mundial 2026 Egipto en Mundiales: Historia, participaciones, estadísticas y entrenador La Selección de Las Águilas de Cartago tuvieron cambio inesperado en el banquillo rumbo al Mundial 2026.

Video Fechas y horarios de los partidazos que nos esperan en el Grupo G de la Copa del Mundo 2026

La Selección de Egipto se clasificó al Mundial 2026 como el tercer país de África en conseguirlo dentro de las Eliminatorias de la CAF.

Los Faraones eran uno de los combinados nacionales que más aspiraciones tenían para volver una vez más a una Copa del Mundo y más con el incremento de plazas por confederaciones.

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EGIPTO

EN MUNDIALES



Egipto disputará su cuarta Copa del Mundo en su historia. Su debut se dio en Italia 1934 cuando jugaba como Reino de Egipto y fue la primera selección de África en un Mundial. Solo jugó un partido y fue eliminada.

Los Chicos del Nilo, como también les dicen de forma coloquial, tardaron 56 años en volver a una Copa de Mundo al lograr su boleto para la justa en Italia 1990.

Finalmente, de la mano de Mohammed Salah, clasificaron a Rusia 2018 tras 38 años de ausencia, en una torneo que prometía para más, pero la lesión del propio Salah mermó las aspiraciones de los africanos.

Participaciones en Mundiales: 4 de 23 posibles (se cuenta el Mundial 2026)

4 de 23 posibles (se cuenta el Mundial 2026) Títulos: 0

0 Mejor posición: Fase de Grupos, Italia 1990 y Rusia 2018.

ESTADÍSTICAS Y NÚMEROS DE EGIPTO

EN MUNDIALES



En sus 3 participaciones previas en la Copa del Mundo que ha asistido la selección de Egipto, se ubica en el puesto 65 de 80 en el histórico.

Sus números y estadísticas del cuadro de Los Faraones en Mundiales es de 7 partidos con saldo de 0 triunfos, 2 empates y 5 derrotas. Con 5 goles anotados, 12 goles recibidos y efectividad del 9.52%.

ENTRENADOR DE

EGIPTO



Hossam Hassan fue elegido como entrenador de Egipto en 2024 tras la salida de Rui Vitória para clasificar al Mundial 2026 y lo consiguió con un amplio domino en su grupo de las Eliminatorias en África.