    Mundial 2026

    Selección de Egipto: Futbolistas convocados en la lista para el Mundial 2026

    Mohamed Salah encabeza la lista de convocados de los Faraones para la Copa del Mundo.

    Por:
    TUDN
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    La Selección de Egipto anunció su convocatoria final para jugar el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá que comienza el próximo 11 de junio.

    Liderados por el histórico Mohamed Salah, el seleccionador Hossam Hassan citó a 27 futbolistas con cuatro porteros, por lo que deberá prescindir de uno antes a más tardar el 1 de junio, fecha límite de FIFA para que las selecciones entreguen su lista de 26 jugadores.

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    Egipto debutará en la Copa Mundial de la FIFA 2026 el 15 de junio contra Bélgica y posteriormente se medirá a Nueva Zelanda e Irán en el Grupo G el 21 y 26 de junio, respectivamente.

    Convocatoria de la Selección de Egipto para el Mundial 2026


    Porteros

    • Mohamed El Shennawy
    • Mostafa Shobeir
    • El Mahdy Soliman
    • Mohamed Alaa

    Defensas

    • Mohamed Hany
    • Tarek Alaa
    • Hamdi Fathi
    • Ramy Rabia
    • Yasser Ibrahim
    • Houssam Abdelmaguid
    • Mohamed Abdelmonem
    • Ahmed Fattouh
    • Karim Hafez

    Mediocampistas

    • Marwan Attia
    • Mohannad Lasheen
    • Nabil Emad Dunga
    • Mahmoud Saber
    • Ahmed Sayed Zizo
    • Mahmoud Trezeguet
    • Emam Ashour
    • Mostafa Ziko
    • Ibrahim Adel
    • Haitham Hassan
    • Mohamed Salah

    Delanteros

    • Omar Marmoush
    • Aktay Abdullah
    • Hamza Abdel Karim

    Cabe recordar que, los Faraones se clasificaron de forma directa a la Copa del Mundo tras liderar el Grupo A de las Eliminatorias de la CAF con 26 puntos, por encima de Burkina Faso (21), Sierra Leona (15), Guinea-Bisáu (10), Etiopía (9) y Yitubi (1).

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