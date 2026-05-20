Selección de Egipto: Futbolistas convocados en la lista para el Mundial 2026
Mohamed Salah encabeza la lista de convocados de los Faraones para la Copa del Mundo.
La Selección de Egipto anunció su convocatoria final para jugar el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá que comienza el próximo 11 de junio.
Liderados por el histórico Mohamed Salah, el seleccionador Hossam Hassan citó a 27 futbolistas con cuatro porteros, por lo que deberá prescindir de uno antes a más tardar el 1 de junio, fecha límite de FIFA para que las selecciones entreguen su lista de 26 jugadores.
Egipto debutará en la Copa Mundial de la FIFA 2026 el 15 de junio contra Bélgica y posteriormente se medirá a Nueva Zelanda e Irán en el Grupo G el 21 y 26 de junio, respectivamente.
Convocatoria de la Selección de Egipto para el Mundial 2026
Porteros
- Mohamed El Shennawy
- Mostafa Shobeir
- El Mahdy Soliman
- Mohamed Alaa
Defensas
- Mohamed Hany
- Tarek Alaa
- Hamdi Fathi
- Ramy Rabia
- Yasser Ibrahim
- Houssam Abdelmaguid
- Mohamed Abdelmonem
- Ahmed Fattouh
- Karim Hafez
Mediocampistas
- Marwan Attia
- Mohannad Lasheen
- Nabil Emad Dunga
- Mahmoud Saber
- Ahmed Sayed Zizo
- Mahmoud Trezeguet
- Emam Ashour
- Mostafa Ziko
- Ibrahim Adel
- Haitham Hassan
- Mohamed Salah
Delanteros
- Omar Marmoush
- Aktay Abdullah
- Hamza Abdel Karim
Cabe recordar que, los Faraones se clasificaron de forma directa a la Copa del Mundo tras liderar el Grupo A de las Eliminatorias de la CAF con 26 puntos, por encima de Burkina Faso (21), Sierra Leona (15), Guinea-Bisáu (10), Etiopía (9) y Yitubi (1).