Mundial 2026 Selección de Egipto: Futbolistas convocados en la lista para el Mundial 2026 Mohamed Salah encabeza la lista de convocados de los Faraones para la Copa del Mundo.

Por: TUDN Síguenos en Google

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La Selección de Egipto anunció su convocatoria final para jugar el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá que comienza el próximo 11 de junio.

Liderados por el histórico Mohamed Salah, el seleccionador Hossam Hassan citó a 27 futbolistas con cuatro porteros, por lo que deberá prescindir de uno antes a más tardar el 1 de junio, fecha límite de FIFA para que las selecciones entreguen su lista de 26 jugadores.

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Egipto debutará en la Copa Mundial de la FIFA 2026 el 15 de junio contra Bélgica y posteriormente se medirá a Nueva Zelanda e Irán en el Grupo G el 21 y 26 de junio, respectivamente.

Convocatoria de la Selección de Egipto para el Mundial 2026



Porteros

Mohamed El Shennawy

Mostafa Shobeir

El Mahdy Soliman

Mohamed Alaa

Defensas

Mohamed Hany

Tarek Alaa

Hamdi Fathi

Ramy Rabia

Yasser Ibrahim

Houssam Abdelmaguid

Mohamed Abdelmonem

Ahmed Fattouh

Karim Hafez

Mediocampistas

Marwan Attia

Mohannad Lasheen

Nabil Emad Dunga

Mahmoud Saber

Ahmed Sayed Zizo

Mahmoud Trezeguet

Emam Ashour

Mostafa Ziko

Ibrahim Adel

Haitham Hassan

Mohamed Salah

Delanteros

Omar Marmoush

Aktay Abdullah

Hamza Abdel Karim