Egipto 2026 Esto se sabe de la lesión de Mohamed Salah con Liverpool de cara al Mundial 2026 El delantero de la Selección de Egipto encendió las alertas tras salir de cambio en la Premier League con Liverpool.

Video Último reporte de la lesión de Mohamed Salah con Liverpool de cara al Mundial 2026

Mohamed Salah, delantero de la Selección de Egipto y del Liverpool, encendió las alertas el fin de semana pasado en el triunfo en Anfield por 3-1 sobre Crystal Palace; una dolencia muscular hizo al jugador salir de cambio al 59’ por Frimpong.

El club inglés anunció que se trató sólo de una lesión muscular breve, por lo que el regreso de Mohamed Salah no compromete su participación con la Selección de Egipto en el Mundial 2026 de este verano en México, Estados Unidos y Canadá.

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“Se prevé que Salah regrese a la acción antes de la conclusión de la temporada 2025-26 y su salida de los Reds este verano”, indicó Liverpool en un comunicado, club al que Mohamed Salah dejará al final de la temporada, confirmado por el propio jugador.

MOHAMED SALAH EN EL MUDNIAL 2026 CON LA SELECCIÓN DE EGIPTO

El delantero de 33 años de edad jugará su segunda Copa Mundial de la FIFA luego de que en Qatar 2022 no clasificara y tras la de Rusia 2018, ésta en la que marcó dos goles pero fue eliminado en la Fase de Grupos.

Mohamed Salah y Egipto se encuentran en el Grupo G del Mundial 2026 donde se medirá ante Bélgica, Nueva Zelanda e Irán; dos de esos juegos serán en Seattle y uno más en Canadá.

En tanto, al Liverpool le restan cuatro partidos antes del final de la temporada en la Premier League, donde aún aspira a acabar en la tercera posición y con participación en UEFA Champions League para la siguiente campaña.

Estos son los partidos que le restan al Liverpool en la liga inglesa: