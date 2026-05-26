Títulos y el palmarés completo que tiene la selección de Egipto
Los Faraones es el combinado nacional con más títulos en la historia de la Copa Africana de Naciones.
La selección de Egipto vuelve a una Copa del Mundo para el Mundial 2026, conocedor de ser el representante de África con mayor palmarés de títulos en su historia.
Los Faraones, amplios dominadores en las competiciones locales de la CAF, ha estado en 16 ocasiones entre los mejores cuatro lugares de este torneo.
De igual forma, como otras selecciones, al estar afiliada a otras subconfederaciones, tiene algunos títulos más de torneos regionales.
TÍTULOS Y PALMARÉS HISTÓRICO DE EGIPTO
La selección de Egipto, por su cercanía con Medio Oriente y la Península Arábiga tiende a participar en más torneos regionales, muchas veces con jugadores locales.
Con siete campeonatos, es el máximo ganador de la Copa Africana de Naciones, pero también ostenta títulos de la Copa de Naciones Árabe, Juegos Panarábicos, por mencionar a algunos.
- Copa Africana de Naciones - 7 títulos: 1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008 y 2010
- Copa de Naciones Árabe - 1 título: 1992
- Juegos Panarábicos - 4 títulos: 1953, 1965, 1992 y 2007
- Juegos Mediterráneos - 1 título: 1955
- Juegos Panafricanos - 1 título: 1987
Egipto estará en el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá por cuarta vez en la historia, con el propósito de obtener su primera victoria.